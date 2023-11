Christian Pilnaceks unvermutetes Vermächtnis

Die nun veröffentlichten Aufnahmen machen deutlich, dass eine grundlegende Justizreform in Österreich überfällig ist.

Ex-Sektionschef Christian Pilnacek war zweifelsohne eine schillernde Persönlichkeit. Er wird in Erinnerung bleiben als Spitzenbeamter einer Republik, die seit dem Beginn der 2000er-Jahre eine klare Zäsur zur sozialdemokratischen Republik der Kreisky-Ära setzen wollte – auf der internationalen Bühne (die „Sanktionen der 14“ stellten einen hilflosen Versuch der damaligen EG-Mitgliedstaaten dar, diese Entwicklung zu verhindern), aber vor allem nach innen mit dem Versuch, kapillar in allen gesellschaftlichen Bereichen Österreich umzugestalten.

Pilnacek saß dabei an den Schalthebeln der Justiz, einem der heikelsten gesellschaftlichen Bereiche überhaupt. Und sein Einfluss, sowohl durch die Konzeption von Reformen im abstrakt legistischen Bereich als auch seine Einwirkungsmöglichkeit auf Einzelfallentscheidungen im Justizministerium, machten ihn über viele Jahre zu einem der mächtigsten Juristen Österreichs. Wie in einer antiken Tragödie sollte diese enorme Machtfülle letztlich für ihn selbst verhängnisvoll werden.

Wenn man den am 21. November publik gewordenen Aufnahmen glauben kann, ist er letztlich auch an den Begehrlichkeiten zerbrochen, die Macht anzieht und die gleichzeitig proklamieren, ihr wahres Fundament zu sein. Sollte der veröffentlichte Audiomitschnitt tatsächlich inkognito angefertigt worden sein und damit ehrlich empfundene Gemütsäußerungen wiedergeben, so würden diese dazu beitragen, Pilnacek in einem positiveren, zutiefst menschlichen Licht darzustellen: als prominente Persönlichkeit, die auch nur Teil eines Systems ist, das auch die Akteure der „ersten Reihe“ nicht verschont.

Spätestens an diesem Montag ist aber auch deutlich geworden, dass eine grundlegende Justizreform in Österreich überfällig ist. Wenn es tatsächlich Einzelentscheidungen auf (politischen) Zuruf geben sollte – die von Pilnacek behaupteten wiederholten Interventionen deuten darauf hin, dass an den Erfolg solcher Interventionen geglaubt wurde, ja dass ein entsprechendes Handeln erwartet wurde –, dann wäre das schlichtweg skandalös, für eine europäische Demokratie untragbar! Wie sehr wird hier deutlich, dass die bspw. von Frau Dr. Irmgard Griss (aber auch von anderen Top-Ju­ristInnen des österreichischen „JuristInnenadels“) geforderte völlige Loslösung der Justiz von der Politik und die Schaffung eines Justiz-Selbstverwaltungskörpers ein absolutes Muss sind, gerade in Österreich! Die Regelung in § 35c StAG, die ein Absehen von Ermittlungen ermöglicht, wenn „kein Anfangsverdacht“ vorliegt, ist mit einem Rechtsstaat generell unvereinbar und mit europäischen Rechtsstaatlichkeitsgrundsätzen erst recht. Dies gilt umso mehr, wenn die ­Spitze der Strafverfolgungsbehörde im politischen Bereich angesiedelt ist.

In Europa – und diese Erkenntnis scheint in Österreich noch nicht wirklich angekommen zu sein – ist längst schon erkannt worden, dass Strafverfolgung auch Opferschutz bedeutet und Opfer damit einen Strafverfolgungsanspruch haben. Eine materiell nicht kontrollierbare Möglichkeit eines Strafverfolgungsverzichts, eingeschränkt allein durch eine (politische!) Aufsicht des Justizministeriums, ist nicht nur systemwidrig, sondern missachtet in gröbster Form Opferschutzrechte. Niemand wird ernsthaft behaupten wollen, dass die Möglichkeit, dagegen die (selbst politisch prädeterminierte und inhärent reformbedürftige) Volksanwaltsanwaltschaft anzurufen, irgendeine nennenswerte Abhilfe hierzu schaffen kann.

Ein „inoffizielles Testament“

Vor diesem Hintergrund liest sich der Mitschnitt wie ein Vermächtnis: ein radikaler Aufruf, die überfälligen Strafrechtsreformen konsequent anzugehen, aber auch, nach Möglichkeit, die Entwicklungen, Entscheidungen und Geschehnisse der letzten Jahre zu überprüfen und vielleicht auch zu korrigieren. Wie könnte ein derartiges Programm, das einem solchen „inoffiziellen Pilnacek-Testament“ gerecht werden könnte, aussehen?

• Die angekündigten Reformen für diese Legislaturperiode – insbesondere die (umfassende) Abschaffung des Amtsgeheimnisses sowie die Einrichtung einer unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft – sind unabdingbar und nicht länger zu verzögern. Sollte sich die Regierung außerstande sehen, auch nur dieses Minimalprogramm bis zum Ende der Legislaturperiode umzusetzen, so wären Neuwahlen oder die Bildung einer Technikerregierung ein rechtsstaatliches Gebot.

• All dies wäre aber nur ein Minimalprogramm. Die Justiz in Österreich wäre wohl in vielen Bereichen neu aufzustellen, beginnend mit dem Rekrutierungsverfahren für RichterInnen und Staatsan­wältInnen, wie andernorts im Detail erläutert.

• Das Staatshaftungsverfahren, insbesondere auch in Bezug auf judizielles Unrecht, wäre neu zu konzipieren und EU-rechtskonform zu gestalten; die Vorlageverpflichtung der Höchstgerichte an den Vorgaben des EuGH, insbesondere nach Maßgabe des Urteils im Fall „Consorzio Italian Management“ (Urteil v. 6. Oktober 2021 in der Rs. C-561/19), auszurichten.

• „Sideletter-Bestellungen“ wären – da klar EMRK-rechtswidrig (siehe das EGMR-Urteil im Fall „Gudmundur Andri Astradsson gg. Island“, Urteil vom 12. 3. 2019) – rückgängig zu machen.

Kaum Kritik aus Europa

Aber auch über die Vorfälle der vergangenen Jahre darf nicht einfach der Mantel des Schweigens gebreitet werden. Die Opfer dieser Entwicklungen sind noch in großer Zahl unter uns; sie haben nach wie vor unter den Konsequenzen zu leiden. Ein Vorschlag könnte lauten, eine Untersuchungskommission einzusetzen, die zumindest die eklatantesten Fälle von unterlassenen Ermittlungen der letzten Jahre gemäß § 35c StAG neu überprüft, eventuell auf der Grundlage eines Vorscreenings, wobei extreme Fälle einer vertieften Untersuchung zu unterziehen wären.

Ein weiterer Punkt, der in diesem Kontext häufig übersehen wird, ist folgender: Man muss sich die Frage stellen, weshalb all diese Fehlentwicklungen kaum auf Kritik durch die europäischen Institutionen gestoßen sind (die Berichte der Greco-Kommission stellen eine löbliche Ausnahme dar, wurden aber gerade in Österreich großteils ignoriert). Dabei ist insbesondere das mittlerweile weitgehend dysfunktional gewordene System des EGMR zu erwähnen. Mit einer Zulässigkeitsrate von unter 5 % hat der einzelne Rechtssuchende kaum mehr eine realistische Chance, in Straßburg auch nur angehört zu werden. Die nationalen letzt­instanzlichen Gerichte sehen sich auf dieser Grundlage keiner ernst zu nehmenden „Nachprüfungsgefahr“ mehr ausgesetzt.

Austritt aus EMRK wäre Fehler

Der in Großbritannien mittlerweile angedachte Austritt aus der EMRK ist der falsche Weg. Eine grundlegende Reform des Straßburg-Systems aber eine Notwendigkeit. Und als Sofortmaßnahme wäre an eine Überprüfung der nicht zugelassenen Beschwerden zumindest der letzten fünf Jahre zu denken.

Sollte auch nur ein Teil dieser Vorschläge Umsetzung finden, so würde Sektionschef Pilnaceks Andenken – in umgekehrter Dialektik – nochmals eine Aufwertung erfahren.

