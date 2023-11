Skiwasser gibt es jetzt auch als Zuckerl

Mautner-Markhof und die Zuckerwerkstatt haben sich zusammengetan, um das Skihütten-Kultgetränk neu zu interpretieren.

Die beiden Wiener Unternehmen Mautner Markhof und die Zuckerlwerkstatt machen vor dem Start der Skisaison mit Skiwasser-Gelees gemeinsame Sache.

Skiwasser, eine Mischung aus Himbeer-Zitronen-Fruchtsirup und Wasser, ist seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil der Getränkekarten auf Skihütten. Retro-Feeling und der Gedanke an die Zeit in der Skischule soll dabei aufkommen, heißt es in der Aussendung.

Die Skiwasser-Gelees kosten 7,90 Euro. Florence Stoiber

Die Fruchtgelees sind in den Geschäften der Zuckerlwerkstatt in Wien und Salzburg sowie online für 7,90 Euro zu erwerben. (Red)