Öffentliche WCs in Wien mit (Frauen-)Notrufnummern an der Tür

www.viennaslide.com via www.imago-images.de

www.viennaslide.com via www.imago-images.de

Anlässlich der Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen werden die Nummern der Polizei, des 24-Stunden-Frauennotrufs sowie der Frauenhaus-Notruf an den Türen öffentlicher Toiletten hängen.

An den Türen öffentlicher Toiletten in Wien werden Anhänger mit Notrufnummern angebracht. Die Initiative geschieht anlässlich der Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen.

Konkret stehen auf den Anhängern der Polizeinotruf (133), der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) sowie der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22). Angebracht werden sie in mehr als 1000 WC-Anlagen im Rathaus, in Amtshäusern sowie öffentlichen WC-Anlagen in Parks und auf Märkten, heißt es seitens der Stadt.

Hilfe „möglichst schnell und unbürokratisch“

„Es ist wichtig, dass Frauen in einer Notsituation möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. Je niederschwelliger über die Notrufnummern informiert wird, desto besser“, sagt dazu Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).

16 Tage gegen Gewalt an Frauen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ ist eine internationale Kampagne zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie läuft jedes Jahr vom 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.

Zudem wurde vor dem Rathaus eine White-Ribbon(weißes Band)-Fahne gehisst. Die Flagge stammt von der Menschenrechtsorganisation „Terre des Femmes“. Deren Ziel ist es, dass Frauen und Mädchen gleichberechtigt, selbstbestimmt, frei und ohne Gewalt leben können.

Sieben Femizide in diesem Jahr

Sieben Frauen sind heuer bereits in Wien getötet worden. Im vorigen Jahr waren es zehn. Zudem gab es 2022 7120 Anzeigen aufgrund von Gewalt in der Privatsphäre gab es. Der häufigste Grund hierbei waren Körperverletzungen (3858). 1339 Anzeigen wurden aufgrund gefährlicher Drohungen erstattet, 625 wegen fortgesetzter Gewaltausübung.

2022 wurden insgesamt 4343 Betretungs- und Annäherungsverbote von der Wiener Polizei ausgesprochen. 2023 waren es bisher 3806. Der 24-Stunden-Frauennotruf hat im vergangenen Jahr insgesamt 12.400 Beratungen zu Gewalterfahrungen durchgeführt. 624 Frauen und 640 Kinder wurden in Wiener Frauenhäusern aufgenommen. (schev)