Der Wifo-Chef warnt vor einer schleichenden Erosion der Wettbewerbsfähigkeit des Landes und fordert mehr Flexibilität bei den Lohnverhandlungen ein. Die Benya-Formel müsse angepasst werden.

Wien. „Der Krieg und die Energiekrise haben uns ärmer gemacht“, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die Kaufkraft pro Kopf werde im letzten Quartal 2023 immer noch unter dem Vergleichswert aus 2019 zu liegen kommen. „ Der Kuchen wird kleiner“ – und entsprechend härter werde auch der Kampf darum, wer wieviel davon bekommen soll. Beobachten lässt sich das an den festgefahrenen Lohnverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie, wo die Gewerkschaft nun schon in der zweiten Streikwoche steckt. Die Industrie sieht der Ökonom freilich in einer Sondersituation: Die Branche habe „die Inflation nicht verursacht, muss sie nun aber ausbaden.“ Zwar schreiben einzelne Großbetriebe wie etwa die Voestalpine noch satte Gewinne, in Summe aber ist die Industrie in der Rezession. Anders als etwa die Energiebranche konnte die Branche die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise nicht unmittelbar auf ihre Kunden abwälzen.

Sorge um Wettbewerbsfähigkeit bereitet „Bauchschmerzen“

Dazu kommt, dass Österreichs Betriebe in den vergangenen Jahren unter einem deutlich stärkeren Kostenauftrieb litten als die europäische Konkurrenz. Seit 2010 seien etwa die Tariflöhne in Österreich um 37 Prozent gestiegen, jene in der Eurozone hingegen nur um 28 Prozent. Diese Lücke müsse durch zusätzliche Produktivitätssteigerungen gefüllt werden, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben, so Felbermayr. Die Entwicklung bereite ihm Bauchschmerzen: „Wir können nicht permanent höhere Preissteigerungen haben ohne Marktanteile zu verlieren“.

Wie groß die Wettbewerbsnachteile bei weiter steigenden Löhnen (vor allem auch im Dienstleistungssektor) tatsächlich würden, hänge eben davon ab, wie sehr Österreich seine Produktivität steigern könne. Noch ist die Volkswirtschaft im internationalen Vergleich gut dabei. Das Leistungsbilanzsaldo, das unter Ökonomen als ein Gradmesser der Wettbewerbsfähigkeit gilt, drehte nach einem Abfall aufgrund der exorbitant gestiegenen Energiepreise, zuletzt wieder auf Plus 2,5 Prozent. Österreich exportierte heuer also wieder mehr Waren und Dienstleistungen als es einführen musste und wird das nach Wifo-Schätzungen auch 2024 tun. Noch habe die schwindende Wettbewerbsfähigkeit also keine großen Schäden an der Volkswirtschaft ausgelöst, so der Wifo-Chef. „Aber irgendwann holt uns das ein“.

Keine Reallohnverluste hinnehmen

Die Arbeitnehmer müssten deshalb allerdings keine Reallohnverluste hinnehmen, stellte der Ökonom klar. Er plädierte vielmehr für ein Umdenken in der starren Logik heimischer Lohnrunden. Ein Problem sieht er im unbedingten Festhalten an der sogenannten Benya-Formel, wonach bei jeder Lohnrunde die rollierende Inflation der vergangenen zwölf Monate plus ein Teil des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsanstiegs ausgeglichen werden soll. Bei den Metallern wäre das etwa ein Lohnplus von 9,6 Prozent. Die Gewerkschaft fordert einen Abschluss über dieser Marke, die Arbeitgeber haben ihr Angebot zuletzt auf 8,2 Prozent aufgestockt.

„Wir sollten die Benya-Formel überdenken“, sagte Felbermayr. Aufgrund ihrer Systematik führe sie in Jahren mit hoher Inflation dazu, dass zunächst die Gewinne der Betriebe steigen, die Löhne aber stets hinterherhinken würden. Dadurch steige auch der Bedarf an teuren Rettungsmaßnahmen der öffentlichen Hand. Das Wifo fordert, nur noch die rollierende Inflation der letzten drei Monate als Basis für die Verhandlungen heranzuziehen, um schneller auf aktuelle Inflationsraten reagieren zu können.

Im heurigen Jahr ist das angesichts einer deutlich gesunkenen Inflation nicht in Sicht. Stattdessen schwebt dem Ökonomen ein Abschluss vor, der heuer – aufgrund der Rezession in der Branche – leicht unter der rollierenden Inflation liegen solle. Dafür müsse aber schon jetzt festgeschrieben werden, dass die Differenz im kommenden Jahr auf den Abschluss aufgeschlagen werde. „Die Sorge ist natürlich, dass die Industrie 2024 plötzlich vergessen at, was sie 2023 versprochen hat“, räumt Felbermayr ein.

Am 30. November gehen die Lohnverhandlungen der Metaller in die nächste Runde. Scheitern die Gespräche erneut, denken die Arbeitgeber daran, die Lohnverhandlungen an die einzelnen Betriebe auszulagern.