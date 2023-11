Bernd Wiesberger verlässt LIV-Serie

Bernd Wiesberger wird in der kommenden Saison nicht mehr im Rahmen der umstrittenen LIV-Serie abschlagen, der burgenländische Golfer kehrt zur europäischen DP World Tour zurück.

„Es freut mich, ankündigen zu können, dass mein Fokus im nächsten Jahr wieder voll und ganz auf der DP World Tour liegen wird“, vermeldete Bernd Wiesberger auf der Plattform X. Damit ist klar: Sein Antrag bei der höchsten europäischen Golfserie wurde angenommen.

Der 38-jährige Burgenländer hatte zuvor den Wunsch geäußert, 2024 eine vollständige Saison in der DP World Tour bestreiten zu können. Seine Mitgliedschaft in dieser war automatisch ausgelaufen, da er in der abgelaufenen Saison nur an zwei Events teilgenommen und somit die Mindestanzahl an Turnieren nicht erfüllt hatte.

Mit ein Grund für Wiesbergers Rückkehr ist auch die Nichtverlängerung seines Vertrages mit der von Saudiarabien finanzierten LIV-Tour. Für jene hatte er 2022 und 2023 hauptsächlich abgeschlagen – und sich damit den Zorn der etablierten Serien eingehandelt. Nun habe der Österreicher jedoch „alle Sanktionen, die ausgesprochen waren – sowohl finanziell als auch die Sperre – verbüßt“, hieß es in einem Statement der DP World Tour.