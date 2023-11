Beim Eingang zum Saal in Crépol zückten zehn Männer das Messer.

Beim Eingang zum Saal in Crépol zückten zehn Männer das Messer. APA/AFP/Olivier Chassignole

Ein 16-Jähriger wird auf einem Fest erstochen, nachdem einem mit Messern bewaffneten Mob der Zutritt verwehrt wird. Augenzeugen sprechen von einem „Gemetzel“, mehrere Personen wurden verletzt. Während die Behörden wenig über das Motiv sagen, haben die Rechtsparteien bereits die Schuldigen ausgemacht.

Dass das Fest derart eskalieren konnte, schockiert die Bewohner des Örtchens Crépol im Südosten Frankreichs noch immer. Ganz Frankreich fragt sich, wie es dazu kommen konnte, dass eine Person ums Leben kam, wie es möglich war, dass zehn Angreifer mit Messern ausgerechnet das friedliche Fest attackieren konnten bzw. wollten. Die grausame Bilanz: Ein 16-Jähriger wurde mit einer Stichwaffe tödlich verletzt – er verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen, wie es am Wochenende von der Gendarmerie hieß. Insgesamt 18 Menschen wurden bei dem Vorfall in der Nacht von Rettungskräften versorgt. Etwa 400 Menschen seien bei den Feierlichkeiten anwesend gewesen.

Es war schon spät am Samstagabend, als die Angreifer eintrafen. Der Einlass in den Saal wurde ihnen verwehrt, schließlich hatte es zuvor eine Anmeldung gegeben. Die Männer standen nicht auf der Liste und wurden vom Sicherheitspersonal dementsprechend auch nicht in den Saal gelassen. Warum die Situation schließlich derart eskaliert ist, ermitteln nun die Staatsanwälte.

Erst griffen die rund zehn Männer den Sicherheitsmann an, zückten ihre Messer, warfen mit Steinen. Zeuginnen und Zeugen beschreiben die folgenden Minuten als „Gemetzel“, wie französische Medien schreiben. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass der DJ gerade das Ende der Feier angekündigt hat, die Menschen daher zum Ausgang geströmt und so Zeugen des Gewaltausbruchs geworden sind. Staatsanwalt Laurent de Caigny nannte den Angriff einen „geplanten Ausflug“ der Angreifer. Ein Mitglied des Organisationskomitees wird von AFP mit den Worten zitiert: „Sie sind mit dem Ziel gekommen zu töten.“

Über das Motiv wird gerätselt, Rechtsparteien greifen Thema auf

Was noch völlig unklar ist, ist das Motiv. Sieben Tatverdächtige seien bei Toulouse festgenommen worden, zwei weitere 20 Kilometer von Crépol entfernt, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag. Er war nach mehrtägigem Schweigen zu der Causa in die Kritik geraten und sprach dann von „verabscheuenswerten Taten“.

In den sozialen Medien werden Theorien und Gerüchte über die Angreifer verbreitet: etwa, dass sie aus dem berüchtigten Brennpunktviertel La Monnaie in Romans-sur-Isère stammen. Von den Behörden wurden jedoch nur wenige Fakten veröffentlicht – die Verdächtigen stammten jedoch nicht alle aus demselben Viertel oder derselben Stadt. Jener Mann, der den 16-Jährigen erstochen hat, sei im Zentrum von Romans-sur-Isère wohnhaft.

Politisch wird der grausame Vorfall von den rechten Parteien aufgegriffen. Marion Maréchal, Enkelin von Front-National-Gründer Jean-Marie Le Pen, spricht von „Rassismus gegen Weiße“. Ein angebliches Zitat eines der Angreifer, man wolle „Weiße töten“, wurde von der Staatsanwaltschaft allerdings nicht bestätigt. Maréchal ist Spitzenkandidatin der rechtsextremen Partei Reconquête. Auch ihre Tante Marine Le Pen, Chefin des Rassemblement National thematisiert eine „Verwilderung“ Frankreichs. (red.)