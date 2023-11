Haushaltswaren: Das nächste emblematische Geschäft sperrt zu

Es ist eines dieser aus der Zeit gefallenen Geschäfte: das Haushaltswarengeschäft Menning auf der äußeren Mariahilferstraße. Ende des Jahres ist Schluss. Ein letzter Besuch. Oder ein vorletzter.

„I zdruck a Träne, wenn i nimmer herkann“, sagt eine Kundin beim Hinausgehen zu Christian Balatka. „Wir auch“, gibt er zurück. Solche Dialoge führt er dieser Tage häufig. Denn er hat eine Entscheidung getroffen, die sich in der Gegend gerade wie ein Lauffeuer verbreitet: Er sperrt zu.

Sein Geschäft gehört zu einer aussterbenden Art: Der „Menning“ auf der äußeren Mariahilferstraße – mit der emblematischen, grün gestrichenen Fassade am Eckhaus Nummer 170 – ist ist eines dieser Eisenwaren, Haus- und Küchengerätegeschäfte, in denen man vom Kochtopf bis zum einzelnen Nagel alles bekommt, was man im Haushalt so brauchen kann. Und wenn nicht, dann sagt einem Christian Balatka kurzerhand, wo man hin muss. Wie dem älteren Herren, der so gerade das Lamperl gefunden hat, das er gesucht hat – und nochmal kurz hereinschaut, um sich für den Tipp zu bedanken.