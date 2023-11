Belarus: Regime lässt Bürger nicht ohne Erlaubnis im Ausland leben

Das autoritäre Land ermöglicht es seinen Staatsbürgern künftig nicht mehr, einen Reisepass im Ausland zu verlängern.

Die autoritär geführte Ex-Sowjetrepublik Belarus verstärkt den Druck auf im Ausland lebende Bürger. Belarussen, die ständig in einem anderen Land leben wollen, müssen dazu einen Antrag bei der Migrationsbehörde in Minsk stellen, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Regierungserlass. Das Amt entscheide dann binnen 35 Tagen unter anderem aufgrund vorliegender Informationen über Steuerschulden, Wehrpflicht oder Vorstrafen über den Fall.

Bisher mussten Belarussen nur das jeweilige belarussische Konsulat in einem Land über eine dort erhaltene Aufenthaltsgenehmigung informieren. Zuletzt hatte die belarussische Führung ihre Landsleute schon dazu verpflichtet, ihre Pässe nur noch im Inland ausstellen zu lassen. Konsulate im Ausland können dies künftig nicht mehr. Damit müssen Belarussen mindestens einmal alle zehn Jahre ins eigene Land zurückkehren, um ihre Dokumente zu erneuern.

1,5 Millionen Belarussen leben im Ausland

Nach unterschiedlichen Angaben leben bis zu 1,5 der gut 9 Millionen Belarussen im Ausland. Teilweise handelt es sich um Politemigranten, die vor den Repressionen des autoritär geführten Staatsapparats um Machthaber Alexander Lukaschenko geflohen sind. Gerade nach der Präsidentenwahl 2020, bei der sich der Langzeitherrscher erneut zum Sieger erklären und anschließend Massenproteste blutig niederschlagen ließ, ist die Zahl politischer Flüchtlinge aus Belarus in Europa deutlich angestiegen. (APA/dpa)