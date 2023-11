Kosmopolitische Kreativität in Zwischenbrücken

Drucken

Vorlesen Hauptbild • William Briscoe auf der Dachterrasse • Christopher Dickie

Internationalität und neue Heimat: Zu Besuch bei Performancekünstler und Tänzer William Briscoe in Zwischenbrücken im 20. Wiener Bezirk.

Der Performancekünstler und Tänzer William Briscoe lebt mit Ehemann und zwei Hunden im Brigittenauer Bezirksteil Zwischenbrücken. „Das Haus wurde um 1910 erbaut und beherbergte bis 1969 das Triumph-Kino“, erzählt der Dozent, der diesen Sommer Tanzworkshops des Impulstanz-Festivals Wiens leitete. Er hatte durch einen Freund von dem Gebäude erfahren: 2018/19 wurde das Dachgeschoß renoviert, neue Wohneinheiten wurden kreiert. „Wir haben 2019 geheiratet, und ich bin kurz darauf von New York City nach Wien gekommen. Ende August sind wir dann in eine der neuen Dachgeschoß-Wohnungen eingezogen.“ Zuvor hatten sie im 19. Bezirk gewohnt, aber „wir mochten sofort das atypische, kosmopolite Ambiente des Viertels und die Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Und natürlich ist es hier viel günstiger als im 19.”

Herbstliche Lichtblicke

Die Dreizimmerwohnung umfasst 88 Quadratmeter und befindet sich auf einer Ebene. Vom Balkon führt eine Treppe zu einem begrünten Dachgarten hinauf. „Da unsere Wohnung ganz oben liegt, bekommt sie sehr viel Licht.“ Auch das war ausschlaggebend für den Umzug in den 20. Bezirk. Die Rückseite ist nach Nordosten und die Vorderseite nach Südwesten ausgerichtet. Besonders genießen die beiden das Licht an düsteren Herbst- und Winternachmittagen. „Im Sommer gibt es eine gute Querlüftung, sodass auch an heißen Tagen immer eine angenehme Brise weht“, erzählt Briscoe.