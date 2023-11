Apple TV+ und ein unnötiges „Weihnachtsgeschenk“

Nach Disney+, Netflix und Youtube gesellt sich auch Apple zu jenen Streaming-Diensten, die die Preise erheben. In Kraft tritt die Erhöhung direkt zu Weihnachten.

Nachdem Apple auf der Webseite bereits Neukunden erfahren haben, dass sie bei Abo-Abschluss künftig mehr zahlen, werden nun nach und nach Bestandskunden informiert. Die Preiserhöhung erfolgt, frohe Weihnachten, am 24. Dezember.

Künftig kostet das „Apple TV+“-Abo monatlich zehn Euro, statt wie bisher sieben Euro. Damit zieht Apple nach und reiht sich in die lange Liste der Streaming-Anbieter, die ihre Preise in den vergangenen Monaten erhöht haben. Immerhin machten es Netflix, Disney+ und Youtube bereits vor.

Im E-Mail von Apple steht, dass die Verlängerung automatisch erfolgt, oder „du kündigst mindestens einen Tag vor dem Verlängerungsdatum“.

Damit endet jene Zeit, in der Apple das günstigste Streaming-Angebot in petto hatte. Doch es ist nicht der einzige Dienst, bei dem Apple die Preise anhebt: das Sammelabo Apple One (iCloud+ ab 50 GB, TV+, Music und Arcade) kostet künftig 20 Euro statt wie bisher 17 Euro. Dieses Angebot lohnt sich aber für all jene Nutzer, die bereits mehrere Dienste bei Apple nutzen. Apple Music kostet 10,99 Euro pro Monat, TV+ künftig ebenfalls zehn Euro und bereits mit Arcade gibt es eine Ersparnis von knapp sieben Euro.