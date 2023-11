Mehr Klangfarbe für die eigenen vier Wände

Lärmschutz, Instrumentenplätze, Hi-Fi-Geräte-Trends: was man beachten sollte, möchte man zu Hause klangliche Highlights genießen.

Plattenspieler, die die Vinylscheibe gleichsam schwebend erscheinen lassen, Gitarren mit leuchtenden Ober­flächen, Klaviere, die farblich zur Einrichtung passen: Musikalisches Equipment zu Hause soll auch ­optisch gefallen. „Viele Hersteller haben auch futuristische Modelle im Programm, und wenn ein neues Design auf den Markt kommt, findet es regen Anklang“, weiß Georg Wölfl vom Wiener Hi-Fi-Geschäft Raum-Akustik. „Und doch ist der Österreicher im Vergleich sicher ­etwas konservativer. Das ist wahrscheinlich unserem traditionellen Verständnis sowie dem geschichtlichen Zugang gegenüber Musik geschuldet“, ergänzt Helmut Mitteregger vom Musikhaus Klangfarbe.

Schallschutz und Raumklang

Klar ist aber: Vor allem die Ton­qualität muss stimmen. Einfluss darauf haben neben der Qualität von Geräten und Instrumenten dabei sowohl das Mobiliar als auch die Zimmergröße sowie die Wand- oder Fußbodengestaltung. „Fliesenböden reflektieren den Schall besser als Teppichböden und generieren so einen angenehmen Raumhall. Teppiche an der Wand oder auf dem Boden können wiederum Schall absorbieren“, erklärt Mitteregger. „Als Lärmdämmung kann vieles wirken. Es können Möbel sein, Vorhänge, Bilder, Tücher oder sogar Eierkartons. Im Prinzip geht alles, was Struktur oder Körper hat.“ Aus diesem Grund sind leere Räume ungeeignet, da das Inventar Echos sowie das Aufschaukeln von Frequenzen zu verhindern und den Schall zu brechen hilft.

»Teppiche an der Wand oder auf dem Boden können wiederum Schall absorbieren.« Helmut Mitteregger Musikhaus Klangfarbe

Luftfeuchtigkeit und Sonne

Sonnenverwöhnte Plätzchen vor Fenstern sind gänzlich ungeeignet – speziell für Musikinstrumente. Ebenso können sehr trockene Räume oder grundsätzlich klimatische Instabilitäten zu gröberen Schäden führen. „Feuchte Partykeller sind für Probetätigkeiten sicher möglich, die dortige Lagerung von Instrumenten, Verstärkern oder anderem ist aber nicht empfehlenswert. Ratsam sind relative Luftfeuchten von 40 Prozent“, erklärt Gernot Weller, gleichfalls Mitarbeiter des Musikhauses Klangfarbe und Experte im Bereich Schlagzeug. Wenn die Luft zu feucht oder zu trocken sei, „führt dies im schlimmsten Fall zu Trockenrissen, Ausbleichen, einem Aufweichen von Fellen sowie Klebstoffen oder ähnlichen Beschädigungen, die den Zustand von Drums, Gitarre und Co. nachhaltig beeinflussen“.

»Ratsam sind relative Luftfeuchten von 40 Prozent.« Gernot Weller Experte Schlagzeug

„Ein Schlagzeug benötigt rund zwei Mal zwei Meter, ein Klavier 1,5 Meter Freiraum in alle Richtungen“, erklärt Weller. Auf dieses kann man übrigens ohne Bedenken Bilderrahmen oder Luster stellen. „Es könnte störend sein, wenn Deko-Elemente beim Spielen mitvibrieren. Mit kleinen Filzunterlagen ist das Problem zu beheben“, erläutert Franz Fellinger, Geschäftsführer des Wiener Klavierhauses Förstl.

Anschaffung als Wertanlage

Wer sich nicht selbst an einem Instrument versuchen möchte, greift gern zu Bluetooth-Boxen oder zur klassischen Musikanlage mit entsprechenden Boxen. Diese sollten je nach Raumgröße in einem Abstand von 1,5 bis 4,5 Metern stehen. „Zwei Boxen erzeugen dabei bekanntermaßen einen Stereo-Effekt, bis zu zehn einen tollen Heimkinosound“, bemerkt Wölfl.

„Akustische Pianos und Qualitätsprodukte können als sehr beständige Investitionsanlage gesehen werden, da sie noch nach vielen Jahren einen hohen Wert haben“, bemerkt Fellinger. Den Nach­teil, dass man beim längeren, lauten Spielen oder Hören in der Wohnung eventuell Probleme mit Nachbarn bekommt, haben Hersteller bereits vor vielen Jahren erkannt und beispielsweise sogar akustische Pianos mit Stummschaltungen entwickelt. Fellinger: „Sie haben den großen Vorteil, dass Kopfhörer ansteckbar sind und zu jeder Tages- und Nachtzeit in Ruhe geübt werden kann, ohne jemanden dabei zu stören.“

»Akustische Pianos und Qualitätsprodukte können als sehr beständige Investitionsanlage gesehen werden, da sie noch nach vielen Jahren einen hohen Wert haben.« Franz Fellinger Geschäftsführer des Wiener Klavierhauses Förstl

Ansonsten rückt eben oft die Frage „Wo beeinträchtige ich meine Mitbewohner oder Nachbarn am wenigsten?“ in den Vordergrund bei der Wahl des Spielortes. „Hier sind natürlich im Allgemeinen elektrische Instrumente von Vorteil. Sie können ohne Aufwand mit Kopfhörern zum Einsatz kommen“, sagt Weller. „Wichtig ist, dass man kabelgebundene Kopfhörer verwendet, denn die heutige Bluetooth-Funkübertragung ist noch zu langsam. Das würde bedeuten, man hört zeitversetzt, was man gespielt hat. Kopfhörer seien grundsätzlich eine gute Lösung, betont auch Andreas Franz Pohnitzer von Die Kopfhörerboutique. Ohne Kabel ermöglicht ein Kopfhörer eine gewisse Bewegungsfreiheit ­– abhängig natürlich von der Qualität der digitalen Übertragung.