Die Ukraine-Euphorie der EU ist erkaltet

Der versprochene Beginn der Beitrittsgespräche wackelt – allem voran wegen Ungarns Widerstand. Ein 50-Milliarden-Euro-Hilfsbudget ist faktisch tot, ebenso ein 25-Milliarden-Euro-Fonds für Waffenlieferungen.

Brüssel. „Ihr Kampf ist unser Kampf. Die EU steht an der Seite der Ukraine“, sprach Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bei ihrem ersten Besuch seit dem russischen Überfall in Kiew Anfang April vor einem Jahr. Die Tragik des ukrainischen Volks, das sich seit neun Jahren einem eskalierenden Vernichtungskrieg des Kreml ausgesetzt sieht, beflügelte nach dem Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar 2022 die geopolitische Handlungsbereitschaft der Union. In Windeseile erteilte man dem ukrainischen Antrag, Beitrittskandidat zu werden, grünes Licht. Trotz Rekordinflation und nationaler Budgets der Mitgliedstaaten, die wegen der Zinswende Ende 2022 zusehends unter Druck kommen, gab man bis zum heutigen Tag laut Kommission rund 85 Milliarden Euro an finanziellen Hilfen frei. Allein die monatlichen Überweisungen aus Brüssel im Ausmaß von 1,5 Milliarden Euro decken rund die Hälfte der ukrainischen Staatsausgaben.

Neue Militärhilfe steckt fest

Zugleich gab die EU großspurige militärische Versprechen. Eine Million Artilleriegeschütze wollte sie aus ihren nationalen Arsenalen bis März 2024 an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Die Europäische Friedensfazilität, der zwischenstaatliche Fonds der 27 Mitglieder, aus dem Rüstungslieferungen erstattet werden, sollte in den kommenden vier Jahren jeweils fünf Milliarden Euro zur Verfügung haben, schlug Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, im Juli vor.