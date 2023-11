Der Nino aus Wien serviert „geköchelte Gedanken“

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Nino mit Kochbuch. Am Montag gibt es eine Lesung mit Liedern im Rabenhof. • PauT

Der Nino aus Wien bei Knize am Graben? Mit Kaviar im Mund? Sein erstes Druckwerk „Kochbuch Take 16“ gibt nicht nur darüber Auskunft.

Ein Kochbuch herauszubringen ist nicht selten ein Verzweiflungsakt von C-Promis, um noch ein wenig länger im wärmenden Licht öffentlicher Aufmerksamkeit verharren zu können. Der Nino aus Wien hat das nicht nötig. Und so wundert man sich dann auch nicht, dass es sich bei „Kochbuch Take 16“ um ein Textkonvolut handelt, das recht rezeptfrei Wirres versammelt.

„Es kann ja auch der Kopf kochen“, gibt der Autor im Interview mit der „Presse“ zu bedenken. Und das tut er in seinem Falle in guter Regelmäßigkeit. Will Nino tatsächlich übers Essen reden? „Na, ja. Es kommen schon ein, zwei Rezepte vor. Spaghetti aglio e olio zum Beispiel. Ich gebe auch Frühstückstipps. Kaviar mit Zitrone etwa.“