Wenn deutsche Sportler unter neutraler Flagge antreten müssen

Die russisch kontrollierte International Boxing Association (IBA) hat offenbar kein Interesse daran, ihr schlechtes Image zu verbessern. Bei den Nachwuchsmeisterschaften taten sich einmal mehr tiefe Gräben auf.

Der Großteil der Sportwelt ist sich in der Russland-Frage einig. Nach Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es bei großen Verbänden wie dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) strikte Regeln bis hin zu Suspendierungen russischer Athleten. Umso skurriler mutet daher ein Sportevent an, das vom 12. bis 19. November mitten in Europa stattfand.

Dass die Boxwelt aktuell offenbar eigenen Regeln folgt, zeigte sich bei der U22-Europameisterschaft im montenegrinischen Budva. Anders als bei zahlreichen Sport-Titelkämpfen in aller Welt waren es dort nicht die Russen, die unter neutraler Flagge antraten, sondern es waren Boxer aus Deutschland, den Niederlanden und der Ukraine, die in der Ergebnisliste mit dem Kürzel IBA versehen wurden. IBA, das ist die seit Jahren in der Kritik stehende International Boxing Association, also jener Weltboxverband, der vom Russen Umar Nasarowitsch Kremlew geleitet wird und als abhängig von Geldern des russischen Konzerns Gazprom gilt.