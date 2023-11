Warum aus dem Geiseldeal kein Waffenstillstand entstehen wird

Ab Freitagmorgen soll eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas in Kraft treten, am Nachmittag sollen dann 13 Geiseln freikommen. Thomas Vieregge erklärt in dieser Folge, wie es zu dem Deal gekommen ist und warum daraus trotzdem kein Waffenstillstand entstehen wird.

Gast: -Thomas Vieregge, „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Landertinger

Quellen: Fox, Al Jazeera

