Statt 50.000 werden in Schladming nur noch 22.000 Tickets pro Rennen verkauft.

Während andere Sportevents versuchen, immer mehr Zuschauer anzulocken, geht Schladming als Austragungsort für den alpinen Skiweltcup offenbar einen anderen Weg. Für die beiden Rennen der Männer im Jänner werden nur noch jeweils 22.000 Karten aufgelegt.

Es gebe eine neue Tribünenstruktur, erklärte Planai-Bergbahnen-Geschäftsführer Georg Bliem in einem Beitrag des ORF-Fernsehens und meinte: „Ich würde sagen, es geht alles geregelter ab.“ Zum Slalom-Nightrace waren bisher an die 50.000 Ski-Begeisterte gekommen. Diesmal findet am 23. Jänner zuerst ein Flutlicht-Riesentorlauf statt, der Slalom dann am Tag darauf.