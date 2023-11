Ein Wahlkampf mit zwei U-Ausschüssen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist für den Vorsitz in U-Ausschüssen vorgesehen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist für den Vorsitz in U-Ausschüssen vorgesehen

Was die „Presse“ am Mittwoch bereits berichtete, wird heute offiziell bestätigt: SPÖ und FPÖ bringen ihr Verlangen auf einen Untersuchungsausschuss ein, die ÖVP wird einen Gegen-Ausschuss auf den Weg bringen.

Das Super-Wahljahr 2024 wird gleich von zwei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen begleitet sein: Einem rot-blauen, der sich grosso modo gegen die ÖVP richtet, und einem türkisen, der sich gegen Rot-Blau richten soll. Die „Presse“ berichtete bereits am Mittwoch darüber, dass die Präsentation der beiden U-Ausschüsse am Freitag erfolgen dürfte. Das ist nun fix. SPÖ-Mandatar Kai Jan Krainer bestätigte in einem Hintergrundgespräch, dass der Antrag von SPÖ und FPÖ heute eingebracht wird.

Das Ansinnen von SPÖ und FPÖ liegt schon länger in der Luft: Im Ausschuss soll es um eine Aufarbeitung der Cofag-Milliarden rund um die Corona-Hilfszahlungen gehen, zudem ist ein Fokus auf Investor Rene Benko sowie dessen Verbindungen in die Politik geplant. Ob und inwiefern die Causa Sobotka thematisiert wird, war bis zuletzt noch Gegenstand von Gesprächen. SPÖ und FPÖ verfügen über das für die Einsetzung erforderliche Viertel der Abgeordneten, geschehen soll dies bei der heutigen Nationalratssitzung. Auch eine Debatte dazu wird es im Hohen Haus geben. Realistischerweise werden die Befragungen aufgrund der Vorlaufzeiten eines U-Ausschusses übrigens nicht vor Februar oder März beginnen. Damit noch vor der Nationalratswahl im Herbst ein Bericht vorliegt, müssten die Befragungen im Juni enden.

Ebenfalls bestätigt sich, dass die ÖVP als Reaktionen selbst einen Ausschuss verlangt. Das ist unüblich für eine Regierungspartei, die ÖVP hat aber als einzige Fraktion die nötigen 46 Stimmen dafür. Die Koalition wolle man damit nicht gefährden, heißt es, mit einer Zustimmung der Grünen wird dennoch nicht gerechnet. Inhaltlich hätte das Ganze wohl wenig mit den jüngst irrtümlich publik gewordenen Vorarbeiten für einen Ausschuss zu tun, sondern würde sich thematisch am rot-blauen Ansinnen orientieren, heißt es. Und: Der Ausschuss soll so aufgesetzt sein, dass er sich gegen SPÖ und FPÖ richtet.