„Anarcho-Kapitalismus“: Was ist Gerechtigkeit für Libertäre?

Durch den Wahlsieg von Javier Milei in Argentinien ist libertäres Denken plötzlich in aller Munde. Welcher Moral folgt ihr Staatsverständnis? Und schließt es sozialen Ausgleich wirklich aus?

Man stelle sich vor: eine gerechte Gesellschaft. Wie sieht sie aus? Vielleicht haben in ihr ja alle gleich viel. Oder jeder nach seinem Verdienst, oder seiner Anstrengung. Oder die Einkommen sind so verteilt, dass der Gesamtnutzen am größten ist. Suchen Sie sich etwas aus! Und jetzt denken Sie weiter: Ein toller Fußballer, Messi oder Kane, verlangt in dieser Gesellschaft bei jedem Spiel von jedem Zuschauer ein paar Euro extra. Das gibt ihm das Publikum gern. So wird er bald viel reicher als alle anderen. Ungerecht? Aber vorher war die Verteilung ja gerecht, und dann haben Bürger aus freien Stücken rechtmäßige Geschäfte miteinander gemacht. Wie soll da etwas Ungerechtes herauskommen? Ist es nicht eher unfair, wenn der Staat durch Steuern eingreift, dem Kicker sein Geld wegnimmt und es umverteilt?