„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird jetzt auch eine Kinderserie

Das waren noch Zeiten: Rhea Harder und Raphael Schneider in Folge 1500 United Archives / kpa via www.imago-images.de

RTL lässt 26 Folgen von einem Spin-off der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) drehen. Zielgruppe: die „etwas älteren Kids“.

Worum geht es in der langlebigen Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ)? Viel um (vorabendlich nicht explizit gezeigten) Sex natürlich, aber auch viel um Liebe, Freundschaft und Vertrauen sowie um Betrug und ums Lügen. Zumindest die letzteren dieser Themen lassen sich auch für Kinder aufbereiten. Nächstes Jahr starten Super RTL und RTL+ jedenfalls einen Ableger der Seifenoper – für die junge Zielgruppe. Das teilte die Sendergruppe am Freitag mit. 26 Folgen werden demnächst in Berlin gedreht. Im Zentrum steht eine Gruppe Jugendlicher in der Hauptstadt.

„Kinder werden im Fernsehen zu selten in Mittelpunkt gestellt“

Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun teilte mit, dass man von der „enormen Strahlkraft der Marke GZSZ“ profitieren werde. Mit Themen wie Sport (namentlich: Skaten), Musik und der ersten Liebe, so der Medienmanager, richte sich die Serie gezielt an die „etwas älteren Kids“. Bei der ausführenden Produktionsfirma Ufa Serial Drama weist Produzentin Helga Löbel darauf hin, dass es wichtig sei, Kindern mehr Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen: „Sie werden gesellschaftlich und auch im Fernsehen zu selten in den Mittelpunkt gestellt.“ Für den Kölner Kindersender ist es nach „Woozle – Die Serie“ die zweite eigenproduzierte fiktionale Reihe.

Gesucht werden jetzt von der Ufa junge Talente „mit Skating- oder BMX-Skills“, Begabungen „in Singen, Rappen oder Hip-Hop, gern auch Graffiti-Fähigkeiten und erster Schauspielerfahrung“. (APA/dpa)