Gegen die Deutsche wurde Untersuchungshaft wegen Verdachts auf schwere Sachbeschädigung beantragt. Das Landesgericht Wien prüft.

Die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl befindet sich seit Mittwoch in der Wiener Justizanstalt Josefstadt in Verwahrungshaft. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien Judith Ziska. Gegen Windl wurde Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung beantragt. Die Deutsche sei nach den Protestaktionen am Montag und am Dienstag von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt worden, hieß es.

Im Zuge der Aktionen am Montag und am Dienstag betonierten sich die Aktivistinnen und Aktivisten mit einer speziellen Mischung aus Quarzsand und Sekundenkleber unter anderem auf der Südautobahn A2 beim Knoten Vösendorf, der Südosttangenten A23 beim Altmannsdorfer Ast sowie am Wiener Ring fest. „Bei Verkehrsknotenpunkten wie Autobahnen handelt es sich um Teile der kritischen Infrastruktur“, erklärte Ziska. „Das ist eine andere Qualifikation“, so die Sprecherin.

Tatbegehungsgefahr

Die Fahrbahnen seien durch die Aktion schwer beschädigt worden, zudem habe es schweres Gerät erfordert, die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße zu lösen. Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft habe sich bei einem Lokalaugenschein am Montag selbst davon überzeugt, hieß es. Weil Windl auch nach einer Festnahme durch die Polizei am Dienstag erneut an den Betonieraktionen teilgenommen habe, habe Tatbegehungsgefahr bestanden. „Darum haben wir die Untersuchungshaft beantragt“, so Ziska.

Die „Letzte Generation“ sprach am Freitag gegenüber der APA in einer ersten Reaktion von „erhöhter Repression“ durch die Behörden. „Wenn die Behörden Menschen der Letzten Generation einsperren, nehmen andere Menschen ihren Platz auf der Straße ein“, hieß es in einem Statement. „Es ist unerträglich, dass Anja eingesperrt wird, weil sie sich für unser aller Überleben einsetzt“, so eine Sprecherin. „Was die Behörden hier gerade tun, ist bedrohlich: sie gefährden zivilgesellschaftliches Engagement und damit unsere Demokratie.“ Die Regierung müsse stattdessen an die Arbeit gehen und sofort mit der Umsetzung der 93 Empfehlungen des Klimarates beginnen.

Protest am Praterstern angekündigt

Die Letzte Generation hat ihre Klimaproteste diese Woche in Wien wieder intensiviert. Am Montag fand eine der größten Blockaden statt. Die Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich an die Einfahrten nach Wien und blockierten so den Pendler-Verkehr in der Früh. Umfangreiche Staus waren die Folge.

Am Dienstag änderten sie dann kurzzeitig ihre Taktik und versammelten sich in kleinen Gruppen spontan auf Straßen und Kreuzungen. Nach polizeilicher Aufforderung verließen sie die Ortschaften wieder und versammelten sich an anderen Stellen erneut. Rund vier Dutzend Aktionen haben sie eigenen Angaben zufolge durchgeführt. Zum Abschluss klebten sich Protestierende aber dann doch wieder an der Straße fest, konkret auf der Ringstraße vor dem Parlament.

Am Mittwoch blockierten sie in der Innenstadt den Karlsplatz bei der Kreuzung mit der Kärntner Straße sowie den Kreuzungsbereich Döblinger-, Währinger Gürtel und Nußdorfer Straße. Für Freitag habe sie eine Protestaktion am Praterstern angekündigt. (APA/red.)