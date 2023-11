Warum reckt und streckt man sich in der Früh?

Die spontane Bewegung am Morgen bringt nicht nur die Muskeln, sondern auch den Geist in Schwung.

Gerade bei trübem Novemberwetter fühlt man sich nach dem Aufwachen nicht immer ganz so frisch. Dabei strecken manche Menschen instinktiv alle Viere von sich und recken die Glieder. Richard Crevenna, Leiter der Uni-Klinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin der Med-Uni Wien, weiß, dass es sich dabei um eine instinktive Bewegung handelt: Nicht nur Menschen, sondern alle Wirbeltiere und sogar Fische bringen ihren Körper und ihr Gehirn so vom Schlaf- in den Tagmodus. Herzschlag und Blutdruck erhöhen sich, man fühlt sich wach und wachsam.

Pandikulation nennt man das spontane Dehnen und Strecken nach dem Aufwachen, das manche Mütter laut Crevenna bereits bei ihrem ungeborenen Kind wahrnehmen. „Üblicherweise ballt man dabei die Hände zur Faust, überstreckt die Halswirbelsäule bzw. wirft gleichzeitig den Kopf zurück, streckt die Arme über den Kopf nach hinten, reckt gleichzeitig die Beine und gähnt.“