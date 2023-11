Vorweihnachtliches Punschen unter Personalleitern

Baker McKenzie und hr-lounge luden zum alljährlichen HR-Punsch.

Das Arbeitsrechts-Team von Baker McKenzie und die hr-lounge gaben am 16. November den Startschuss für die Punch-Saison mit dem alljährlichen HR-Punch und luden in die Baker McKenzie Smart Lounge. Der HR-Punsch hat sich bereits zu einem besonderen Highlight in der österreichischen HR-Landschaft entwickelt. Als eine Art jährliches Klassentreffen, markiert dieses Event den festlichen Auftakt zur Punch-Saison für die HR-Community. VertreterInnen namhafter Unternehmen und Organisationen versammelten sich zu einem angenehmen Abend, geprägt von inspirierendem Austausch, Rückblicken auf das vergangene Jahr, einem Blick in die Zukunft und dem Genuss exzellenter Punch-Kreationen.

v.l.n.r.: Jasmin Müller (Corplife), Johannes Zimmerl (REWE International), Sissy Sonnleitner (Wienerberger Österreich), Andreas Stockinger (Siemens Energy Austria). Nassim Ghobrial

Philipp Maier, Leiter der Arbeitsrechtspraxisgruppe bei Baker McKenzie, zeigte sich begeistert über die zahlreichen TeilnehmerInnen, die auch in diesem Jahr der Einladung zum HR-Punch gefolgt sind. „Es ist erfreulich zu sehen, wie sich unser Punch-Event zu einer festen Tradition in der österreichischen HR-Landschaft entwickelt hat. Die hohe Teilnehmerzahl und die Anwesenheit namhafter VertreterInnen unterstreichen die Bedeutung dieses informellen Treffpunkts für die Branche“, so Maier.

Alexander Kraus (G4S Secure Solutions), Michaela Linder (Porr), Timea Banyacskiova, (The Eatery Group), Daniel Velagic (Active Solutions). Nassim Ghobrial

Hr-lounge Gründer & Präsident, Josef (Sepp) Buttinger, betonte die positive Resonanz der Community auf das Event. „Es ist spürbar, dass die HR-Professionals sich auf diesen Rahmen freuen. Die ausgelassene Stimmung und die vertraute Atmosphäre machen den HR-Punch zu einem einzigartigen Event, auf dem man sich nicht nur kennt, sondern auch sehnsüchtig wartet“.

Gute Stimmung am Schottenring bei Punsch und Leckereien Nassim Ghobrial

Unter den Gästen befanden sich HR-Leiter namhafter Unternehmen wie REWE International, PORR, Wienerberger, TÜF Austria, Siemens Energy Austria, Active Solutions, Österreichische Ärztekammer u.v.m. Die Vielfalt der vertretenen Organisationen verdeutlichte die Relevanz des HR-Punsches als Plattform für den interdisziplinären Austausch und Netzwerkaufbau.

Baker McKenzie und hr-lounge bedanken sich bei allen Gästen für ihre Teilnahme und freuen sich bereits auf das nächste Jahr, wenn der HR Punch erneut die HR-Community zusammenbringt, um gemeinsam einen gelungenen Auftakt zur Punch-Saison zu feiern.