Am Freitagnachmittag kamen zwei Dutzend Geiseln aus den Händen der Hamas frei: 13 Israelis – und überraschend auch zehn thailändische Arbeiter und ein Filipino.

Keine TV-Bilder von Tränen der Freude, innigen Umarmungen, herz­zerreißenden Szenen: Als am Freitagnachmittag die Dämmerung über Israel und den Gazastreifen hereinbrach, blieb der für 16 Uhr Ortszeit vereinbarte Austausch der israelischen Geiseln und der palästinensischen Gefangenen zunächst im Verborgenen. „Operation Himmelstor“, so hatte Israel die Aktion genannt. Nach siebenwöchiger Geiselhaft sollte die Intimität gewahrt bleiben.

Vom ersten Kontakt der dreizehn Frauen und Kinder, die nach der Übergabe an Mitarbeiter des Roten Kreuzes via den ägyptischen Grenzübergang Rafah nach Israel gelangt sind, mit ihren engsten Verwandten sollte vorerst nichts an die Öffentlichkeit dringen. Dies galt auch für die 39 palästinensischen Häftlinge – 24 Frauen und 15 Minderjährige – auf dem Weg von Jerusalem nach Ramallah, die im Gegenzug nach zum Teil mehrjähriger Haft freikamen.

Überraschungscoup der Hamas