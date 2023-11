Israel hält Spitäler für einen Medizin-Check der Geiseln und Psychologen bereit. Die fast siebenwöchige Geiselhaft hatte schwere Folgen für Geist und Seele.

Für einige Angehörige israelischer Geiseln könnte am Freitagnachmittag eine fast sieben Wochen lange Qual zu Ende gehen. Für die meisten der Familien, die um ihre Lieben im Gazastreifen bangen, wird sie jedoch weitergehen, diese Tortur, die für Außenstehende kaum vorstellbar ist. Am Freitagnachmittag soll die Hamas 13 Geiseln freilassen, darauf haben sich beide Seiten geeinigt. Seit den frühen Morgenstunden ist die Waffenruhe in Kraft, ein zentraler Bestandteil des Deals. Sie soll mindestens vier, maximal zehn Tage halten. Zwischen 50 und hundert Geiseln sollen in dieser Zeit freigelassen werden, im Austausch von bis zu 300 palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen.

Bei den Geiseln soll es sich vorwiegend um Kinder und ihre Mütter sowie einige ältere Frauen handeln. Die Hamas soll der israelischen Regierung in den letzten Tagen eine Liste mit den Namen der zu befreienden Geiseln übermittelt haben, die jedoch nicht öffentlich ist. Wer die 13 Menschen sind, die heute den Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten überschreiten und auf der anderen Seite von israelischen Offiziellen in Empfang genommen werden sollen, ist ebenfalls geheim. Selbst ihre Familien wissen noch nichts: Um womöglich falsche Hoffnungen zu vermeiden, sollen die Angehörigen erst informiert werden, nachdem die Identität der Befreiten festgestellt wurde.

„Richtige Entscheidung“