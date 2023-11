Feuernacht in Dublin. Randalierer setzten Autos in Brand.

Ein Mann – laut Gerüchten aus Nordafrika – attackierte mit einem Messer Kinder. Daraufhin zog ein Mob durch Dublins Straßen. Die Polizei befürchtet nun neue Gewalttaten.

London/Dublin. Brennende Busse, verwüstete Läden, Polizisten in Kampfmontur inmitten einer Menge von Randalierern – die Bilder aus dem Zentrum von Dublin am Donnerstagabend lösten in Irland Bestürzung aus. Rund um die O’Connell Street, im nördlichen Zentrum der irischen Hauptstadt, marodierten mehrere Hundert Leute, plünderten Läden und steckten ein Dutzend Fahrzeuge in Brand.

Grund für Messerattacke unbekannt

»Komplett verrückte Hooligans, die durch rechtsextreme Ideologie motiviert sind.« Polizeisprecher

Es seien Szenen, die man in Irland seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe, sagte der irische Poli­zeichef, Drew Harris, am Freitagmorgen. Er sprach von „riesiger Zerstörung durch einen randalierenden Mob“. Mehrere Polizisten erlitten Verletzungen, 34 Randalierer wurden verhaftet. Verantwortlich für die Gewalt waren laut der Polizei „komplett verrückte Hooligans, die durch rechtsextreme Ideologie motiviert sind“. Auslöser des Krawalls war eine Messerattacke. Am Donnerstagmittag griff ein Mann vor einer Schule unweit der O’Connell Street vier Menschen an, darunter drei Kinder. Ein fünfjähriges Mädchen wurde notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert. Augenzeugen berichten, dass der Angreifer nach der Attacke von Passanten überwältigt worden sei.