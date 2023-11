„Energieeffizienz muss in jedem Stadium mitgedacht werden“

Was hilft, um das künftige Heim klimafit zu machen? Am besten, den späteren Energieverbrauch schon ab Planungsbeginn laufend im Blick zu haben, sagt der Bauphysiker Rainer Pfluger von der Uni Innsbruck. Er nutzt mit seinem Team für die Analysen modernste Softwaretechnologie.

Wenn die Heizkosten steigen, trifft das jeden ganz persönlich im Geldbeutel. Dass Heizung bzw. Warmwasseraufbereitung aber überhaupt die größten Energiefresser in Österreich und für mehr als ein Drittel der verbrauchten Energie verantwortlich sind, hat noch viel weiter reichende Auswirkungen, insbesondere auf Schadstoffemissionen und Klima. „Gebäude verbrauchen im Durchschnitt zehn Mal so viel Energie, wie vom Stand der Technik her notwendig wäre“, sagt Bauphysiker Rainer Pfluger, assoziierter Professor im Arbeitsbereich energieeffizientes Bauen an der Uni Innsbruck. Und er mahnt: „Bleibt es dabei, dann wird die Energiewende nicht gelingen!“

Er und sein Team haben es sich in Zusammenarbeit mit dem Institut für Informatik zur Aufgabe gemacht, zur nachhaltigeren Planung, Errichtung bzw. Sanierung sowie zum klimafreundlichen Betrieb von Gebäuden beizutragen. Wie? „Energieeffizienz muss bei jedem Bauvorhaben von Anfang an, also bereits im Stadium der Planung, mitgedacht und in jedem folgenden Stadium des Projekts bis hin zur Fertigstellung – und sogar noch darüber hinaus – laufend kontrolliert werden“, schildert er seinen Grundsatz. Sicherstellen soll das ein innovativer Workflow, der derzeit im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelt wird. Ziel ist es, Parameter der Energieeffizienz von Beginn an in das „Building Information Modelling“ (BIM), eine in der Branche als künftiger Standard gehandelte Software, einzubinden.

Alles wird automatisiert dokumentiert

Auch für Pfluger ist das BIM „die Zukunft des Bauens“. Einer der Vorteile: Sämtliche Beteiligte – vom Bauherrn über den Architekten und den Statiker bis hin zu den Gewerken, also den Teilleistungen, die zur Ausführung eines Bauauftrages benötigt werden – haben Zugriff auf das System, das jeden Planungsschritt und jede Bauphase automatisiert dokumentiert. Sie sind damit alle auf dem jeweils aktuellsten Plan- und Wissensstand, was das Gebäude betrifft. „Gelingt es, all jene Variablen abzubilden, die die Energiebilanz des Hauses beeinflussen, also nicht nur die Ausrichtung des Gebäudes oder die Größe der Fensterflächen, sondern auch die Art der Verschattung, die Dämmung und viele weitere Faktoren, dann wäre das ein Riesenschritt in Richtung nachhaltiges Bauen und Klimaschutz“, ist Pfluger überzeugt.

Sehr oft komme es im Verlauf der Detailplanung und des Baufortschritts zu Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan, die sich auf den künftigen Energieverbrauch auswirken. „Stellt das Modellierungstool fest, dass eine bestimmte Änderung eine Überschreitung der festgelegten Energiegrenzwerte zur Folge haben wird, kann man sofort reagieren.“ Je früher man korrigierend eingreife, desto schneller und kostengünstiger sei eine Adaptierung. Genau das sei ein großes Plus des Tools und des laufenden Monitorings. „Traditionell macht man zu Planungsbeginn eine Energieberechnung und kommt auf Abweichungen oft erst drauf, wenn es schon zu spät ist. Denn ist einmal die Detailplanung erfolgt oder das Haus gar schon im Bau, wird jedes Rückgängigmachen zeitaufwendig und teuer.“

Die Forschenden haben auch bereits einen Workflow-Manager programmiert, der den Austausch von Daten zwischen den Baubeteiligten automatisiert. „Für die breite Anwendung in der Praxis ist eine Planung im BIM natürlich Voraussetzung“, sagt Pfluger. „Ein Hindernis ist derzeit die Vielzahl an unterschiedlichen Datenformaten, die durch die zahlreichen verwendeten Softwaresysteme bedingt ist. Hier braucht es ein einheitliches Format sowie Schnittstellen, die dieses Format unterstützen.“

Abweichungen frühzeitig aufdecken

Ist ein Gebäude bereits fertig und in Betrieb, könnte ein Monitoring energierelevante Daten in ein Facilitymanagement-Tool einspeisen und allfällige Abweichungen vom Soll-Verbrauchswert aufdecken. „In der Anlaufphase lässt sich die Gebäudeautomatisation noch optimieren“, weist Pfluger auf eine weitere Möglichkeit hin, die Energiebilanz zu verbessern. „Hohe Heizlast im Kernwinter wird man mit beim derzeitigen Gebäudebestand trotz Energiespeicher nicht mit Sonnen- oder Windstrom abdecken können. Wir müssen daher alle Einsparungspotenziale ausschöpfen, wenn wir die Klimaneutralität wirklich schaffen wollen.“ Und das Geldbörsel dankt es auch.