Betreuenden Angehörigen den Rücken stärken

In einem Pilotprojekt unterstützen psychologische Fachkräfte Menschen, die an Demenz erkrankte Angehörige betreuen, zu Hause. Die FH Kärnten begleitete sie dabei wissenschaftlich evaluierend.

Situationen, in denen die Verzweiflung, Aggression oder Depression von demenzerkrankten Personen und die Emotionen ihrer Angehörigen aufeinanderprallen, sind vielen Menschen vom Hörensagen oder aus eigenem Erleben bekannt, aber auch aus eindrücklichen Filmszenen, literarischen Beschreibungen oder medialen Reportagen.

Weniger bekannt als die Problematik an sich sind Möglichkeiten, in dieser schwierigen Lage Unterstützung zu bekommen. Gerade im ländlichen Raum, wo Beratungsstellen oder Tageszentren meist zu weit entfernt seien, fühlten sich pflegende Angehörige oft sehr allein mit ihren Problemen, sagt Christine Pichler, Professorin für Soziologie am Studiengang „Disability and Diversity Studies“ und Leiterin des sozialwissenschaftlichen Departments des Alternsforschungszentrums der Fachhochschule (FH) Kärnten. Doch auch in Ballungsräumen seien Betreuungspersonen auf allen Ebenen gefordert. Vielfach fehle es an Information über das Wesen der Erkrankung, was Verunsicherungen auslöse. Dazu komme oft die Überforderung durch bürokratische Angelegenheiten wie das Beantragen von Pflegegeld, von speziellen Therapien oder mobilen Diensten.

Lernen, auf sich zu achten

Einer der raren Ansätze in Österreich, um Betreuungspersonen in all diesen Punkten unter die Arme zu greifen, ist das Projekt „Mobiles Demenzcoaching“, das von der im Süden Österreichs aktiven Sozialorganisation Diakonie de La Tour pilotiert wird. Auf Demenz spezialisierte Psychologinnen und Psychologen kommen dabei zu den Betroffenen nach Hause. Ihr Ziel ist, die psychische Gesundheit der betreuenden Angehörigen zu verbessern, indem sie einerseits Empfehlungen für herausfordernde Situationen geben und besser über das Wesen der Krankheit informieren, andererseits auch über unterstützende Angebote aller Art.

Christine Pichler führte an der FH Kärnten die begleitende wissenschaftliche Evaluation des mobilen Demenzcoachings durch. Der interne Titel der Evaluation „Familycare“ deutet darauf hin, dass längst nicht nur betreuende Partnerinnen und Partner betroffen sind. „Die Problematik reicht in Familien hinein“, sagt Pichler. „Oft sind auch die Kinder, speziell die Töchter oder Schwiegertöchter, für die Betreuung zuständig.“

Mittels zweier Fragebögen erhob die Forscherin den Wissensstand Angehöriger zum Thema Demenz, aber auch deren Belastung bei der ersten Inanspruchnahme eines Angebotes. Zudem interessierte sie ihre Meinung über die Umsetzung des Projekts. In einer zweiten Phase wurden leitfadengestützte Interviews mit den betreuenden Personen geführt.

Ihr Fazit: Rund 90 Prozent der Befragten gaben an, durch das Angebot neue Perspektiven gewonnen zu haben und sich in ihrer Rolle besser zurechtzufinden. Fast ebenso viele stimmten eher und genau zu, sich besser über Themen wie Pflegegeld oder rechtliche Fragen informiert zu fühlen. Nahezu drei von vier Befragten berichteten, dass sie durch das Angebot des mobilen Demenzcoachings auch gelernt hätten, sich abzugrenzen und mehr auf sich selbst zu achten.

Für die Soziologin zeigt sich, dass das niederschwellige Angebot der Diakonie de La Tour unter anderem zwei großen Herausforderungen von Betreuungspersonen entgegenwirke – dem Gefühl des Alleinseins und dem Mangel an Information. „Beides bedeutet eine enorme Entlastung im Alltag der betreuenden Angehörigen.“