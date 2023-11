Devendra Banhart: Ein Fest für empfindsame Ohren im Globe

Höchst elegant wechselte Devendra Banhart am Donnerstag im prall gefüllten Globe Wien in seinen Liedern das Geschlecht – und würdigte Madonna mit einem Hit.

Es ist eine Kunst zu gönnen, ohne gönnerhaft zu wirken. Der venezolanisch-amerikanische Songwriter Devendra Banhart beherrscht das. Einerseits kuschelte er gerne im Aufnahmestudio mit nicht mehr ganz jugendlichen Folklegenden wie Vashti Bunyan, andererseits erweist er auch Toten Reverenz. In seiner Merchandise-Kollektion gibt es ein Terry-Callier-Käppchen, weil er ihn gar so liebt. Natürlich fördert er auch Zeitgenossen.

Im Vorprogramm im prall gefüllten Globe stellte er an diesem Abend den deutsch-polnischen Wunderknaben John Moods vor, der 2019 mit seinem auf einer Europareise mit dem iPhone aufgenommenen Album „The Essential John Moods“ groß aufzeigte. In seiner Band hatte Banhart den walisischen Musiker H. Hawkline, der sein grandioses „Milk For Flowers“ singen durfte. Dennoch blieb für Banhart genügend Raum, um seine eigene, an der Ästhetik der Siebziger geschulte, Liedkunst zu zelebrieren.

Singen im Schneidersitz

Nur sein aktuelles Opus „Flying Wig“ weicht soundmäßig davon ab. Schneidende Synthiegeräusche à la Frühachtziger feierten etwa in „Twin“ fröhliche Urstände. Stimmlich kippte der 42jährige hier scharf ins Falsett. Den im Schneidersitz dargebrachten „Sightseer“ belebte er hingegen mit Flüsterstimme und kühlem Synthiearrangement. Ganz in seinem Element war Banhart, als er mit seinen Liedprotagonisten das Geschlecht wechseln durfte. Mit Esprit steigerte er sich in sein „Bad Girl“ rein, das ihrem Liebessubjekt Sachen wie „I ain´t playin´ fair, I want you to be free, but I don´t wanna share“ zuhauchte. Madonnas alter Hit „Don´t Tell Me“ erfuhr zudem schönste Würdigung.

Von den eigenen Hits zelebrierte Banhart Klassiker wie „Baby“ und „Carmensita“, „Love Song“ und „Mi Negrita“. Highlight war „Seahorse“ als epische Zugabe samt einem kurzen Metal-Auftritt. Nichts als Liebe schlug dem Meister letztlich aus dem Auditorium entgegen. Was für ein Fest für empfindsame Ohren!