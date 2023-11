Österreichs Kombinierer, getragen vom Teamgeist

Johannes Lamparter in der Spur. Trotz gebremster Vorbereitung hat er in dieser Saison wieder viel vor.

Österreichs Nordische Kombinierer trotzen tragischen Schicksalsschlägen. Beim Weltcupauftakt am Freitag in Ruka waren gute Ansätze erkennbar.

Es war definitiv keine Saisonvorbereitung wie jede andere. Österreichs Team der Nordischen Kombinierer musste in den vergangenen Monaten schwere Schicksalsschläge verkraften – und viel improvisieren.

Im ersten Bewerb des neuen Skiwinters zeigte sich: Auf der Schanze ist der Teamleader und amtierende Gesamtweltcupsieger Johannes Lamparter schon voll dabei, in der Loipe besteht noch Aufholbedarf. Der am Freitag in Ruka erstmalig ausgetragenen Kompakt-Bewerb (je nach Platzierung nach dem Springen gibt es fixe Zeitrückstände) endete mit einem Dreifachsieg für Norwegen (Jens Luraas Oftebro vor Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak), Lamparter rutschte als bester Springer auf Platz sechs zurück.