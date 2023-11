Mikroplastik: Trau ja nicht deinen Augen!

(c) IMAGO/Maximilian Koch

Mikroplastik: Eine der größten Umweltbelastungen unserer Zeit. (c) IMAGO/Maximilian Koch

Tests in ganz Österreich zeigen: Kunststoffe sind überall. Punktuell gibt es allerdings starke Unterschiede.

Eine Erhebung wie diese hat es noch nicht gegeben – eine Studie, die vom Landwirtschaftsministerium gemeinsam mit allen Bundesländern in Auftrag gegeben worden ist, belegt, was Wissenschaftler schon seit langem befürchten: Mikroplastik ist überall. Dennoch gibt es Regionen, in denen die Konzentrationen deutlich höher sind. Dies hängt von mehreren Umständen ab.

Die Untersuchung ist zwar nicht flächendeckend, aber die Bodenproben stammen aus allen Bundesländern. Die Wissenschaftler haben nach Plastik und Mikroplastik an 113 Standorten gesucht. „Wichtig war dabei, dass die Probennahme nach einer standardisierten Methodik erfolgt ist“, berichtet Sabine Cladrowa, Expertin und fachliche Leiterin des Bereichs „Zero Pollution“ im Umweltbundesamt.

Entlarvende Belastung auf den Freizeitflächen