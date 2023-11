James McBride: Tag für Tag überleben

Der erste Band mit Storys von James McBride festigt dessen herausragenden Ruf als Erzähler.

Mit seinem Erstling „The Color of Water” wurde James McBride nicht nur schlagartig berühmt, sondern auch zur anerkannten Stimme von People of Color in seiner Heimat USA. Das Buch über seine Mutter, eine polnisch-jüdische Immigrantin, die einen Afroamerikaner heiratete und in einer Sozialwohnung in Brooklyn lebte, ist heute Schullektüre. Mit „Der Spielzeug-Sammler“ liegen nun Erzählungen von McBride auf Deutsch vor, die dem Roman um nichts nachstehen

Sie führen an die Ränder der Gesellschaft, wo jeder heil überstandene Tag ein Erfolg ist. Wir lernen den jungen Blub kennen, der nuschelt und im Schwarzenviertel The Bottom einer ungenannten US-Großstadt „beliebt wie ‘n fauler Apfel“ ist, der aber keine Mühe scheut, der jungen Sissie den Schmerz über ihre überfahrene Katze zu ersparen. Oder Goat, der schneller als alle laufen kann, dessen Ausbruch aus dem armseligen Elternhaus aber daran scheitert, dass die Mutter nicht nur mit der Geburtsurkunde geschummelt hat.

Diese Geschichten sind wie große Songs: mitreißend, humorvoll, rührend. Herausragend ist die Erzählung über einen fünfjährigen Waisenjungen, dem Soldaten einreden, er sei der Sohn des US-Präsidenten: „Er ist Abe Lincoln, und du bist Abe Lincoln. Zähl einfach eins und eins zusammen, Junge.“ Als sie ihm versprechen, dass der große Mann am nächsten Tag zu Besuch kommen wird, zerspringt dem Kleinen fast das Herz. Große Klasse.