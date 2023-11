Was bisher nur Schülern von Pflegeberufsschulen offenstand, soll jetzt auch auf Sozialbetreuungsberufe ausgeweitet werden: eine Aufenthaltsbewilligung und Arbeitsmarktzugang für Personen aus Drittstaaten.

Der Arbeitsmarktzugang in Sozial- und Pflegeberufen soll erweitert werden. Ein am Freitag im Nationalrat eingebrachter Initiativantrag der Regierungsparteien sieht vor, dass künftig auch Schülerinnen und Schüler aus Drittstaaten, die eine Schule für Sozialbetreuungsberufe besuchen, eine Aufenthaltsbewilligung und Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Bisher wurde dies nur Schülerinnen und Schülern von Pflegeberufsschulen gewährt.

Damit soll in Zukunft mehr Personal für die Alten-, Familien und Behindertenarbeit zur Verfügung stehen, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Aussendung. „Der Fachkräftemangel trifft den Pflegebereich besonders hart“, meinte auch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Die Zugangserleichterungen für Sozialbetreuerinnen und Sozialbetreuer zum österreichischen Arbeitsmarkt seien daher ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen der geplanten Rekrutierungsoffensive. (APA)