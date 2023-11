Das Surf-Paradies begehrt auf

Auf der berühmten Welle von Teahupo’o sollen die Olympiasieger im Surfen gekürt werden. Ein kleines Fischerdorf in der Südsee und der Gigantismus der Spiele – wie kann das funktionieren?

Matahi Drollet ist so etwas wie die oberste Instanz in Teahupo’o. Tahitianischer Surf-Adel gewissermaßen, aufgewachsen gleich hier an diesem sagenumwobenen Ort an der südwestlichsten Ecke der Insel, wo schon die Großmutter lebte, wo der Vater die ersten Surf-Touristen und Fotografen auf seinen Booten herumkutschierte – ein Geschäft, das mittlerweile die Schwester führt – und wo der ältere Bruder mit Kelly Slater oder Andy Irons surfte und feierte. Matahi war gerade einmal 14 Jahre alt, da wusste er bereits: Er würde sein Leben dieser Welle gleich hier vor seinem Haus widmen.