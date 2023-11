Die Langlaufloipe als schönster Arbeitsplatz

Dem Erfolg des Langlaufs ordnet Alois Stadlober alles unter. Der Loipen-Guru engagierte den »Popstar der Wachsler«, der Deutsche Falk Göpfert trainiert Tochter Teresa – und nicht mehr er.

Wenn Alois Stadlober immer schneller spricht, kennt Österreichs Langlauf-Evergreen nur ein Thema. Dann wird alles rund um und in den Loipen beleuchtet, hinterfragt, ausgelobt oder tüchtig durch den Kakao gezogen, vor allem dann, wenn es um Eigenfehler geht. Da kennt Stadlober, 61, der dieser Sparte in Österreich als sportlicher Leiter des Skiverbandes vorsteht und auch in der Ramsau weiterhin alles bewegt, kein Pardon. Tochter Teresa startete an diesem Wochenende in Ruka, Finnland mit einem 15. Platz (10 km) in den Weltcup. Dazu sind drei weitere Sprinterinnen und auch der in Norwegen lebende Mika Vermeulen für Rot-weiß-rot unterwegs. Betreut in dieser Saison vom deutschen Falk Göpfert, seit Neuestem ist auch eine Wachs-Koryphäe im Team Austria federführend. Das Engagement des Esten Are Mets sorgt in Europas Loipenwelt für Staunen.