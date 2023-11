Kleinflugzeug am Kasberg in Oberösterreich abgestürzt

Nach ersten Informationen der Polizei wurde Wrackteile in der Nähe der Sepp-Huber-Hütte in Grünau im Almtal gefunden. Die Such- und Rettungsmaßnahmen gestalten sich schwierig.

Ein Kleinflugzeug ist Samstagmittag am Kasberg in Grünau im Almtal abgestürzt. Nach ersten Informationen der Polizei wurde Wrackteile in der Nähe der Sepp-Huber-Hütte gefunden. Die Such- und mögliche Rettungsmaßnahmen gestalten sich aufgrund der winterlichen Verhältnisse schwierig, heißt es von einer Sprecherin der Polizei auf APA-Anfrage. Daher könne man auch noch nicht sagen, wie viele Personen in dem Flugzeug saßen.

Gegen 12.00 Uhr rückten jedenfalls Einheiten der Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Rotem Kreuz aus, um die vermeintliche Absturzstelle zu erreichen. Nach etwa eineinhalb Stunden wurden erste Wrackteile lokalisiert.