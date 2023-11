Kunst kaufen und Gutes tun

In der Adventzeit haben Charity-Aktivitäten Tradition. Gerade Kunst ist gut geeignet, um Geld aufzustellen. Eine Auswahl an Initiativen von Wien bis Miami.

Es gehört zu Weihnachten wie Adventkranz und Kekse backen: Initiativen für einen guten Zweck. Und Kunst eignete sich immer schon gut, um Geld aufzustellen. So kooperiert das Wiener Dorotheum etwa mit dem Verein „Artists for children“, der 2020 in Wien ins Leben gerufen wurde. Dieses Jahr wird für das Erdbeben-Katastrophengebiet in der Türkei gesammelt. Um das Leid zu lindern, werden 115 Kunstwerke noch bis 26. November 15 Uhr online versteigert.

Der gesamte Erlös kommt den Kindern zugute, die mit lebenswichtigen Hilfsgütern versorgt und auch im Bereich der Bildung unterstützt werden. Unter den Losen befinden sich einige bekannte Künstler, wie etwa Bruno Gironcoli, Walter Vopava oder Zenita Komad.

Weihnachtsausstellung