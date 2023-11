Gesundheitsminister Rauch: »Wir dämmen den Trend zum Wahlarzt ein«

Dabei geht es zunächst ja nur darum, dass Patienten sofort an die richtige Stelle kommen. Jetzt ist es oft so, dass bei jedem Problem sofort die Rettung gerufen wird, die einen in die Ambulanz bringt. Dabei kann ich manche Beschwerden vielleicht auch telefonisch abklären und dann einfach ein Medikament in der Apotheke holen. Oder ich bekomme idealerweise gleich einen Arzttermin auf mein Handy, statt stundenlang im Wartezimmer zu sitzen.