Wird DeepL der Universaldolmetscher?

Im Jänner dieses Jahres erzielte das Start-up bei einer Finanzierungsrunde eine Bewertung von einer Milliarde Euro und erreichte damit Einhorn-Status. Kann es Google Translate ersetzen?

Technikbegeisterte versprechen seit Jahren, eine reale Version des Universalübersetzers zu bauen – ein Gerät, das in unzähligen Science-Fiction-Werken auftaucht und es den Figuren ermöglicht, ihre Sprachbarrieren zu überwinden. Die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, die mit der Einführung von Chat GPT im Jahr 2022 die Fantasie beflügelt haben, haben diese Vision in greifbare Nähe gerückt, und ein Kölner Start-up steht dabei an vorderster Front.

Dabei wäre der scheinbar nächstliegende Kandidat für einen solchen Übersetzer Google aus dem Alphabet-Konzern. Google Translate beherrscht bereits mehr als 130 Sprachen, und im vergangenen Jahr hat Google in einem Werbevideo eine Datenbrille gezeigt, die Übersetzungen mit Untertiteln in Echtzeit anzeigen kann. (Ausgeliefert wird diese Brille allerdings noch nicht.) Auch Open AI sollte im Rennen sein, die Softwareschmiede hinter Chat GPT, das bereits mehrzeilige Textpassagen übersetzen kann. Spotify hat jüngst angekündigt, Technologie von Open AI zu nutzen, um Podcasts in andere Sprachen zu übersetzen und von KI-generierten Klonen mit Stimmen populärer Moderatoren vorlesen zu lassen.

DeepL konzentriert sich auf maschinelle Übersetzung