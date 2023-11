Beute ich mich selbst aus?

Die Grenze zwischen Ausbeutung und Selbstausbeutung verläuft fließend. Während manche in der Arbeit Erfüllung suchen, müssen andere mit unbezahlter Tätigkeit Familien zusammenhalten.

Schlaf hält der 30-jährige Hilmar für überbewertet. Und das nicht, weil der junge Wiener Krankenpfleger ständig Party macht. „Nach zwölfeinhalb Stunden Nachtdienst im Krankenhaus reicht mir ein kurzer Powernap, und ich bin wieder fit für einen Vormittagseinsatz in einer Impfstelle“, erzählt er. Bis zu 18 Stunden schaffe er locker. Seine Motive sind klar: Hilmar kann die zusätzliche Bezahlung gut brauchen, er lernt gern interessante Menschen kennen und: „Ich bin ein Workaholic, wie schon meine Mutter.“

Für viele Arbeitnehmer hingegen ist der Druck in der Arbeit eine immer größere Belastung: Nach dem Arbeitsklimaindex 2022 der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich kann sich ein Drittel der Beschäftigten nicht vorstellen, den derzeitigen Beruf bis zur Pension auszuüben. Weitere 27 Prozent sagen, sie fühlten sich stark belastet – mehr als doppelt so viele wie vor zehn Jahren.

„Die Belastung ist für viele enorm“, sagt Sybille Pirklbauer, Leiterin der AK Sozialpolitik. Etwa in der Gastronomie und der Reinigungsbranche herrschten oft unzumutbare Bedingungen: „Die Einhaltung bestehender Gesetze wäre hier oft schon ein enormer Fortschritt.“ Besonders schwierig aber ist die Lage im Pflegebereich, wo die Grenzen zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, zwischen im Beruf und in der Familie geleisteter Arbeit verschwimmen. Die Rechnung zahlen vorwiegend die Frauen: „Männer machen Überstunden im Büro, Frauen leisten nach dem Beruf unbezahlte Familienarbeit“, sagt Katharina Mader, Chefökonomin des Thinktanks Momentum Institut. Auch in modernen Jungfamilien wiederholten sich nach dem ersten Kind oft traditionelle Muster: „Halbe-halbe bleibt oft Illusion. Die Frauen übernehmen die meiste Karenzzeit, kehren dann oft nur verkürzt in die Arbeit zurück, und da schnappt die Falle zu: Jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit, bei Müttern mit Kindern unter 15 Jahren sind es sogar 73 Prozent.“

Über die eigenen Grenzen