Francesco Bagnaia in Valencia. APA

Der italienische Ducati-Pilot feiert seinen zweiten WM-Titel in der Motorrad-Königsklasse in Folge.

Francesco Bagnaia hat sich erneut zum MotoGP-Weltmeister gekrönt und seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Der 26-jährige Italiener profitierte beim Saisonfinale in Valencia am Sonntag vom Ausfall seines Verfolgers und Ducati-Kollegen Jorge Martin in der Anfangsphase.