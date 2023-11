„La République, c’est moi!“

Künstler Hüseyin Işık verwandelt eine Werkschau in eine geistreiche

Auseinandersetzung mit Grenzen, Minderheiten, Diskriminierung und Gewalt.

Wer dieser Tage die Landesgalerie Burgenland in Eisenstadt besucht, wird unvermutet zur Vorlage von Einreisepapieren aufgefordert. Am Eingang zur Ausstellung „Republik Hüseyin“ druckt nämlich ein mächtiger Apparat „Lichtbildausweise für Gastbürger*innen“, die der Künstler Hüseyin Işık vor dem Besuch in seinem Reich mit einem ironischen Augenzwinkern ausgibt. „Meine Republik ist genauso groß wie meine Schuhsohle“, sagt er zur Begrüßung.

Mit der „Republik Hüseyin“ verbindet der türkischstämmige Künstler, der seit 20 Jahren im Burgenland lebt, eine Schau mit Aussagen zu Themen, die ihn seit frühester Jugend bewegen: „Als Kind sah ich beim Lesen von Karten Grenzen eingezeichnet. Später bemerkte ich, dass Grenzen abstrakte Zeichnungen sind, von politischen Köpfen entworfen.“ Eines der stärksten Werke der Ausstellung ist die „Arche Noah 2.0“, für die Işık eine Folie mit einem überfüllten Flüchtlingsboot bemalte und dann in eine Plastikflasche fügte.

Der edelste Teil des Menschen

Selbst wem die Flucht gelingt, ist noch lang nicht sicher. „Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen“, wusste schon Bertolt Brecht. Das ist eine Erfahrung, die Işık teilt: „Fünfzehn Jahre lebte ich in Wien, war den gleichen Gesetzen unterworfen wie meine Nachbarn, aber Mitsprache hatte ich keine.“ Seit damals engagierte er sich als Aktionskünstler gegen Diskriminierung und für die Rechte von Ausländern. Für „SOS Mitmensch“ entwarf er 1992 das Logo. Neben der künstlerischen Tätigkeit arbeitete er für mehrere Museen. Dennoch sagt der 62-Jährige heute: „Ich bin ein unbekannter Künstler.“

In der Ausstellung zeigt Işık drei überdimensionale Pässe von seinen beiden Brüdern und sich: Alle haben den gleichen Namen. Aber einer hat einen deutschen Pass, einer hat einen türkischen Pass und einer hat einen österreichischen Pass. „Irgendwas stimmt nicht auf dieser Welt, dass man uns auseinandergerissen hat“, sagt Işık. Als Gegenentwurf heißt es in Artikel 7 der „Verfassung“ der „Republik Hüseyin“: „In meiner Republik sind alle politischen Grenzen verboten.“ Das Werk vom juristischen Rang eines Code Napoleon enthält auch den Passus: „Ich habe das Recht, friedlich zu demonstrieren und Schokolade zu essen.“

Diese Ironie zieht sich nicht nur die gesamte Ausstellung. Sie blitzt auch auf, wenn der Künstler über sich selbst spricht: „Geboren wurde ich in der Türkei, aber ich bin Kurde. Vielleicht aber auch was anderes. Darüber wird noch diskutiert.“ Mit seinen Eltern kam er als Zweijähriger nach Istanbul. „Sie sprachen die Sprache nicht und waren Gastarbeiter im eigenen Land.“ Dass sie Analphabeten waren, bezeichnet Işık augenzwinkernd als „mein Glück: So wussten sie nie, was ich gerade trieb“. Schon als Kind wollte er Maler werden.

„Der Militärjunta sind die Künste egal“

Der Militärputsch 1981 raubt der Generation von Işık zwar die politischen Illusionen: „In der Schule haben wir gelernt, dass die Republik die höchste Staatsform ist und sich das türkische Volk selbst regiert. Das war offensichtlich falsch.“ Doch der Militärjunta sind die Künste zunächst egal und der junge Işık kann in Istanbul an der Akademie eine Kunstausbildung absolvieren. Als später der Spielraum immer enger wird, geht er nach Österreich. „Ich war noch gar nicht eingereist, da sagte der Grenzpolizist zu mir: ‚Wann gehst du wieder zurück?‘“, erinnert er sich. „Ich erwiderte: ‚Zuerst müssen Sie mich reinlassen, bevor ich wieder raus kann.‘“

Immer wieder beschäftigt sich Işık in seinem Werk auch mit der Lage im Nahen Osten. In „Der ost-westliche Divan“ unterlegt er idyllische Orientklischeebilder mit dunklen Abbildungen von Militärgerät: „Die Realität ist grauslich, extrem grauslich.“ In der Installation „In meiner Republik herrscht Frieden“ hat Işık zwölf Schreibmaschinen verschiedener Sprachen von Türkisch bis Russisch, Hebräisch bis Arabisch auf jene Buchstaben reduziert, mit denen man das Wort „Friede“ schreiben kann.

Damit drückt er wohl nicht nur einen weltpolitischen Wunsch aus. „Ich wollte immer weggehen von den politischen Themen, aber sie kommen immer zu mir“, konstatiert er. Aber auch für „einfach nur künstlerische Arbeiten“, wie er es nennt, findet die Ausstellung Platz. Işık besticht mit Vielseitigkeit und kann erschüttern, etwa mit der Glasscherbeninstallation „Frauen sind zerbrechlich“.