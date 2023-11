Felbermayr: „Über Pensionssystem tabulos nachdenken“

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr ist für eine teilweise Koppelung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung. Die SPÖ lehnt das ab.

Die vergangene Woche endet mit einer Steilvorlage für neue Diskussionen über die Notwendigkeit einer Pensionsreform: Am Freitag beschloss die Alterssicherungskommission die neuen mittelfristigen Pensions-Gutachten.

Über deren Inhalt hatte die „Presse“ bereits berichtet: Die Staatsausgaben für die Pensionen werden in den kommenden fünf Jahren kräftig steigen: von 28,3 Milliarden heuer auf 39,3 Milliarden Euro im Jahr 2028. Grund für das starke Ansteigen sind laut den Experten die stärkeren Pensionserhöhungen aufgrund der hohen Inflation, steigende Pensionszugänge aufgrund der demografischen Entwicklung sowie aktuelle Wirtschaftsprognosen mit geringeren Wachstumsraten in den kommenden Jahren. Zudem ist aufgrund höherer Einkommen ein Anstieg der Durchschnittspensionen zu beobachten. Vergleicht man die Ausgaben mit dem Brutto-Inlandsprodukt, wird der Wert in den kommenden Jahren allerdings noch unter jenem im Langfristgutachten prognostizierten liegen.

Modelle durchdeklinieren

Am Sonntag sprach sich nun auch der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, in der „ORF-Pressestunde“ für Reformen im Pensionssystem aus. „Je mehr uns die Pensionsdynamik davonläuft, desto weniger haben wir die Chance, die Abgabenlast runterzubringen“, sagte er. Im Budget würden die Zuschüsse für die Pensionen um 20 Prozent steigen, die Pensionen selbst aber nur um rund zehn Prozent. Man müsse sich über das Pensionssystem also „tabulos Gedanken machen“ und Modelle aus anderen OECD-Staaten für Österreich durchdeklinieren. Dazu gehöre etwa, dass bei steigender Lebenserwartung ein Teil dieses Anstiegs in die Dauer des Tätigseins einfließt – etwa im Verhältnis zwei Drittel zu einem Drittel. Verkürzt gesagt: Felbermayr ist für eine teilweise Koppelung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung. Damit Menschen möglichst lange in Beschäftigung bleiben, hält der Wifo-Chef die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für ein Weiterarbeiten in der Pension für die geeignetere Maßnahme.

Auch der Rechnungshof hatte im Oktober eine klare Strategie in Sachen Pensionsausgaben inklusive einer Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters und gegenbenenfalls auch des gesetzlichen Pensions­antrittsalters gefordert. Um die Ausgaben für Pensionen langfristig leistbar zu machen, müsse das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche angeglichen werden, indem Arbeitnehmer möglichst lange gesund im Erwerbsleben bleiben und nicht vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen in Pension gehen, sagte hingegen Sozialminister Johannes Rauch. Und auch die SPÖ stellt sich quer: Der rote Finanzsprecher Kai Jan Krainer hielt am Sonntag fest, eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters werde es mit der SPÖ nicht geben. „Wir wollen stattdessen die Arbeitsbedingungen verbessern, damit alle das Pensionsalter gesund erreichen können.“ Die Neos wiederum wären für eine Reform wie von Felbermayr angeregt. „Die vielen Milliarden, die der Staat jedes Jahr zu den Pensionen zuschießen muss, fehlen in wichtigen Zukunftsbereichen wie Bildung, Gesundheit, Pflege, Infrastruktur, Forschung, Umwelt“, sagt der pinke Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker.

Ein kürzlich veröffentlichten Studie der Technischen Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften kommt zu dem Ergebnis, dass die Finanzierbarkeit des Pensionssystems zwar erleichtert würde, wenn Menschen erst im höheren Alter die Pension antreten dürften, soziale Ungleichheit so aber steigen würden.