Hexen, Je-Je-Je, viele Schuhe: Ist diese Kunst peinlich?

Ausstellung. Enthusiastische Peinlichkeit: Unter diesem Motto versammelt die Ausstellung „Ernsthaft?“ eine Unmenge an Werken in gleich zwei Grazer Häusern: in der Neuen Galerie und in der Halle für Kunst Steiermark. Sehr eklektisch, manchmal witzig.

„Sei nicht so albern!“, sagen bisweilen Eltern zu ihrem Kind. „Sei nicht so peinlich!“, hört das Kind ein paar Jahre später von seinen Klassenkollegen. Die beste Antwort in beiden Fällen: Ich bin gar nicht albern, bin gar nicht peinlich, ihr versteht mich nur nicht. Oder, was aufs Gleiche hinausläuft: Ich bin vielleicht albern, bin vielleicht peinlich, aber ich bin es absichtlich, ich stehe dazu. Ich trage grauenhafte großkarierte Kleider (oder grässliche kleinkarierte Hemden, je nach Zeit), aber wenn ich sie trage, ist das cool. Ich weiß einen Zauberspruch, der Kitsch zu Kunst, Stillosigkeit zu Stil und Banalitäten bedeutsam macht.