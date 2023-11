Kretschmer zu AfD: „Diese Rechtsextremisten sind gefährlich“

Michael Kretschmer: Nein, das ist sicher. Das haben sowohl der Kanzler als auch der Bundeswirtschaftsminister gesagt. Das ist die Stärke der Bundesrepublik Deutschland: Ein Wort ist ein Wort, ein Ja ein Ja. Dieses Urteil bestätigt aber unsere Auffassung von seriöser Finanzpolitik. Für die nachfolgenden Generationen ist das ein wichtiges Signal. Nicht immer nur neue Schulden und Schattenhaushalte. Geld, das man ausgeben will, muss man vorher einnehmen. Aber es ist insgesamt zu spüren, wie die Rezession sich durchfrisst, wie die Verteuerung das Land lähmt und dafür sorgt, dass Steuereinnahmen weniger werden. Die Grünen in der Bundesregierung haben in den vergangenen zwei Jahren alles getan, dieses Land runterzufahren und es teuer zu machen. Jetzt merken wir langsam: Nein, es geht so nicht.