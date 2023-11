Der Nervenkrieg der Hamas um die Freilassung israelischer Geiseln

Die Hamas übergab am Sonntag weitere Entführte. Doch zuvor drohte der gesamte Deal zu platzen. Angehörige berichten über Erfahrungen der Freigelassenen in den Händen der Hamas.

Eines der bekanntesten Bilder vom Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober zeigt eine alte Dame mit kurzen, weißen Haaren, eingehüllt in eine rosa-karierte Decke. Sie wird von bewaffneten Hamas-Männern auf einem Golfcart in den Gazastreifen verschleppt. Yaffa Adar ist ihr Name, sie ist 85 Jahre alt, hat drei Kinder, acht Enkel und sieben Urenkel. Sie hat den Holocaust überlebt – und nun die Geiselnahme der Hamas: Am Wochenende erhielt Yaffa Adar im Rahmen des Geiseldeals zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel ihre Freiheit zurück, zusammen mit weiteren Entführten. „Sie ist eine so starke Frau“, sagte ihre Enkelin Adva Adar am Sonntag in einem Pressebriefing. „Es bedeutet für uns die Welt, dass sie wieder bei uns ist.“