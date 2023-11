Rapids Glück und Austrias Pech

Rapid-Trainer Robert Klauß feiert mit dem 1:0 gegen Linz sein Debüt, Austria unterliegt WAC 0:1. Kein Wiener Verein steht aktuell in den Top 6.

Wien. Neuer Trainer, neues Glück, aber altes Leid: Rapid zeigte gegen Aufsteiger BW Linz ein ansprechendes Fußballspiel, hatte unzählige Chancen und feierte doch nur einen 1:0-Sieg. Neo-Trainer Robert Klauß wird es vorerst nicht weiter stören, er hat sein erstes Spiel als SCR-Trainer gewonnen und damit Kritikern vorerst den Wind aus den Segeln genommen.

Allerdings, da die Altlasten weiter schwer wiegen, hat man in Hütteldorf Aufhol- und Trainingsbedarf: Marco Grüll rettete Klub und Trainer den Arbeitstag, er schoss das entscheidende Tor (60.). Rapid ist Siebenter mit 21 Punkten und hat zwei Punkte Rückstand auf WAC (1:0 gegen Austria) und die Meistergruppe. Austria fiel auf Platz acht (19 Punkte) zurück. 15 Runden der Fußball-Bundesliga sind damit gespielt und kein Wiener Klub steht in der Meistergruppe. Ernüchternd.

Wenn Serien enden

Die Hütteldorfer beendeten ihre Durststrecke von sechs Spielen ohne Sieg, und in diesem Punkt muss man sich die Geduld der Fans und das Zuwarten der Klubchefs vor Augen führen. Es ist der erste Heimsieg seit Anfang August. Rapid kontrollierte die Partie, was sich in 85 Prozent Ballbesitz nach 20 Minuten ausdrückte. Offensiv blieben die Gastgeber aber weiterhin zu umständlich, zwingend ist in Hütteldorf weiterhin nichts. Seidl (10.), Burgstaller (11.) und Querfeld (15.) prüften den Linzer-Torhüter. Seidls Fallrückzieher sorgte für Szenenapplaus (26.), aber nicht mehr. Bis auf Grüll ließ jeder die von Klauß einverlangte „Seriosität“ beim Torschuss missen.

Austria-Keeper Christian Früchtl war machtlos. APA / APA / Gert Eggenberger

Bei den Violetten war vor allem Tormann Christian Früchtl der Leidtragende. Denn seine Torsperre riss nach 828 Minuten, erstmals nach sechs Liga- bzw. acht Pflichtspielen (24. September) gingen Manfred Fischer und Co. folglich als Verlierer vom Platz.

Was beiden Wiener Klubs momentan nicht gelingt, heften sich zwei Kärntner Vertreter in der Bundesliga zu recht auf die Brust. Denn sowohl WAC als auch Austria Klagenfurt stehen in den Top 6. Dass beide mit Manfred Schmid und Peter Pacult auf Wiener Trainer setzen, ist die wahre Ironie des österreichischen Fußballs. (fin)

15. Runde: Rapid – BW Linz 1:0, Salzburg – Hartberg 3:2, Lask – WSG 1:0, Sturm Graz – Lustenau 2:0, WAC – Austria 1:0, Altach – Klagenfurt 0:1.

Tabelle: Salzburg (33) vor Sturm (33).

2. Liga, 15. Runde: St. Pölten – Horn 0:2, FAC – Stripfing 2:0, Kapfenberg – GAK 2:3, Lafnitz – Liefering 1:6, Dornbirn – Ried 0:2, Admira – Bregenz 1:3, Sturm Graz II – Leoben 0:2, Amstetten – Vienna 1:3.

Tabelle: GAK (37) vor Bregenz (27).