Joe Biden nimmt nicht an Weltklimakonferenz in Dubai teil

2021 war er in Glasgow dabei, 2022 in Ägypten - in Dubai wird US-Präsident Joe Biden aber fehlen. Die Gründe dafür sind nicht klar, könnten aber mit dem Krieg in Nahost zusammenhängen.

US-Präsident Joe Biden wird diese Woche nicht an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen zum Thema Klimawandel (COP28) in Dubai teilnehmen. Dies teilte ein Sprecher der US-Regierung am Sonntag (Ortszeit) mit.

Der vom Weißen Haus veröffentlichte Zeitplan des Präsidenten für Donnerstag zeigt stattdessen, dass Biden ein bilaterales Treffen mit dem Präsidenten der Republik Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, haben wird. Danach entzündet Biden bei einer traditionellen Zeremonie die Lichter des Weihnachtsbaums neben dem Weißen Haus (National Christmas Tree).

Das Weiße Haus nannte laut „New York Times“ keinen Grund für das Fernbleiben Bidens. Es könnte aber mit dem Gaza-Krieg zusammenhängen: Die Zeitung bezieht sich dabei auf ranghohe Beamte des Weißen Hauses. Der Gaza-Krieg beschäftige Biden demnach sehr, er dränge auf eine Kampfpause und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln.

Der US-Präsident hatte seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 an beiden COP-Gipfeln teilgenommen. An jenem in Dubai wird der US-Klimabeauftragte John Kerry teilnehmen. (ag/red)