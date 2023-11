Der neue Premierminister Luxon will die „Wirtschaft in Ordnung bringen“ und die Inflation senken. Umstritten sind die Pläne von Finanzministerin Willis. Sie setzt auf die Einnahmen aus der Tabaksteuer, dabei hatte die Vorgängerregierung, den Kauf von Zigaretten für junge Menschen erheblich erschwert.

Neuseelands neuer Premierminister Christopher Luxon hat sein Amt angetreten. Der 53-jährige Vorsitzende der konservativen Nationalpartei legte am Montag in der Hauptstadt Wellington seinen Amtseid ab. „Es ist eine Ehre und eine große Verantwortung“, sagte er anschließend vor Journalisten. Seine wichtigste Aufgabe sei, „die Wirtschaft in Ordnung zu bringen“.

„Wir müssen die Lebenshaltungskosten senken und die Inflation unter Kontrolle bringen, damit wir die Zinssätze senken und Lebensmittel erschwinglicher machen können“, sagte Luxon.

Die Regierung plant auch, grundsätzliche Entscheidungen der ausgeschiedenen Labour-Regierung wieder rückgängig zu machen. Die neue Finanzministerin Nicola Willis hat etwa angekündigt, das Rauchverbot für Junge aufweichen zu wollen. Der Ursprungs-Plan: Menschen, die ab 1. Jänner 2009 auf die Welt kommen, sollen keinen Tabak kaufen können. Willis will laut Berichten des „Guardians“ die Einnahmen der Tabaksteuer aber für Steuererleichterungen nutzen - sie setzt also sozusagen auf die Einnahmen durch die rauchenden Jugendlichen. Vertreter der Gesundheitsbehörden nennen diese Pläne „katastrophal“ für die Bevölkerung - besonders für die Māori-Comunitys, wo Tabakkonsum bei den Jungen besonders verbreitet ist.

Labour nach Rücktritt von Jacinda Ardern geschlagen

Die Nationalpartei hatte am Freitag - sechs Wochen nach der Wahl - die Bildung einer Drei-Parteien-Koalition mit der liberalen Partei ACT und der populistischen Partei New Zealand First bekanntgegeben. Bei der Parlamentswahl im Oktober war die seit sechs Jahren amtierende Mitte-Links-Regierung abgewählt worden. Labour-Chef Chris Hipkins, der im Jänner seine überraschend zurückgetretene Parteikollegin Jacinda Ardern als Regierungschef abgelöst hatte, räumte noch am Wahlabend seine Niederlage ein.

Hipkins hatte wegen der zunehmend schlechten wirtschaftlichen Lage Neuseelands zuletzt stark unter Druck gestanden. Der frühere Luftfahrt-Manager Luxon hat als Sofortprogramm für seine ersten 100 Tage im Amt unter anderem ein Handy-Verbot an Schulen, ein hartes Vorgehen gegen Kriminelle und die Streichung geplanter Steuererhöhungen auf Treibstoff angekündigt. (APA)