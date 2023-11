Huthi-Rebellen feuern Raketen: US-Marine befreit gekaperten Tanker

Reuters / Us Navy

Der Chemikalientanker „Central Park“ habe in der Nacht auf Montag einen Notruf abgesetzt, woraufhin das Marineschiff „USS Mason“ (im Bild) ihm zu Hilfe kam. Reuters / Us Navy

Vor der jemenitischen Küste hatten Bewaffnete einen Tanker gekapert. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Kriegsschiff der US Navy.

Die US-Marine hat ein von Bewaffneten gekaperten Tanker im Golf von Aden befreit. Der Chemikalientanker „Central Park“ habe einen Notruf abgesetzt, teilte das US-Militär in der Nacht auf Montag mit. Das in der Nähe kreuzende Marineschiff „USS Mason“ habe die Freigabe des Tankers gefordert. Daraufhin hätten fünf Bewaffnete versucht, sich mit einem Schnellboot abzusetzen. Sie seien verfolgt und festgenommen worden.

Zwei Raketen seien aus von der aufständischen Houthi-Miliz beherrschten Teilen des Jemen in Richtung der beiden Schiffe abgefeuert worden. Sie seien rund zehn Seemeilen von den Schiffen entfernt ins Meer gestürzt.

Houthi-Rebellen kapern israelisches Schiff

Die mit dem Iran verbündeten Houthis hatten vergangene Woche einen Frachter mit Bezug zu Israel im Roten Meer gekapert. Die Houthis haben zudem Raketen und Drohnen in Richtung Israel abgefeuert. Die Houthis nahmen zu den Angaben zunächst nicht Stellung.

Die USA haben den Iran für nicht näher bezeichnete Angriffe auf mehrere Schiffe in der Region in den vergangenen Jahren verantwortlich gemacht. Die Regierung in Teheran hat eine Beteiligung bestritten. (APA/Reuters)