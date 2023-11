Mit Messer in Schule: Zweiter Prozess für IS-Anhänger in einem Jahr

Der Jugendliche wurde im Jänner in Wien zu teilbedingter Haft verurteilt. Drei Monate später hat er wieder IS-Propaganda betrieben und mit Komplizen mit Luftdruckgewehr auf MA48-Mitarbeiter geschossen.

Ab Montag muss sich ein 17-jähriger IS-Anhänger zum zweiten Mal im heurigen Jahr wegen terroristischer Vereinigung am Wiener Landesgericht verantworten. Der Bursch war Ende Jänner 2023 zu 21 Monaten teilbedingt verurteilt worden, nachdem er sich auch an seiner Schule als Propagandist für die radikal-islamistische Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) betätigt hatte. Er war mit einem Messer in die Schule marschiert und hatte mit einer Machete mit dem IS-Symbol patrouilliert.

Kurze Zeit nach dem Prozess zu Jahresbeginn, bei der mit sieben Monaten ein Drittel der über ihn verhängten Strafe unbedingt ausgesprochen wurde, kam der Bursch unter Anrechnung der U-Haft auf freien Fuß. Bereits im April tat er sich laut Anklage mit einem um ein Jahr älteren IS-Anhänger zusammen, um erneut einschlägiges Propagandamaterial, darunter Werbebroschüren für den IS und Rekrutierungsvideos zu verbreiten. Am 19. Mai sollen die beiden in Favoriten mit einem Luftdruckgewehr auf einen MA48-Mitarbeiter geschossen und den Mann am Oberschenkel getroffen haben. Neben terroristischer Vereinigung (§278b StGB) müssen die zwei daher im auf zwei Tage anberaumten Prozess auch wegen versuchter schwerer Körperverletzung gerade stehen.